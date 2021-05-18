Госдолг Украины растет: Минфин продал облигаций еще на 14 млрд гривен

Самые короткие ОВГЗ придется выкупать уже через три месяца

/ Фото: пресс-центр НБУ

Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в бюджет 14,16 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"По результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа 18 мая 2021 года в государственный бюджет привлечено 14 158 227 547,71 грн", – говорится в сообщении.

Самые короткие гривневые облигации с доходностью 8,5% годовых должны быть погашены менее чем через три месяца – 11 августа. Самые длинные – в мае 2023-го с доходностью в 12%.

11 мая на аукционах по размещению ОВГЗ Минфин привлек в бюджет 1,4 млрд грн.

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Напомним, от размещения ОВГЗ на финансирование госбюджета за январь-апрель текущего года привлечено 135,4 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 30,4 млрд грн (956,4 млн долларов и 112,3 млн евро).

Также сообщалось, что в январе 2021 государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился на 0,25% в гривне, до 2,558 трлн гривен, а в долларовом эквиваленте – на 0,53%, до 90,74 млрд долларов.

Госдолг вырос на 490 млн долларов в сравнении с итоговым значением 2020 года .