В госбюджете образовалась дыра в 30 млрд гривен – Минфин

Государственные заимствования за первые четыре месяца 2021 выполнены всего на 88,3%

За январь-апрель 2021 года государственный бюджет выполнен с дефицитом в размере 27,2 млрд грн, в том числе общий фонд – с дефицитом в 29,4 млрд грн, при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 69,2 млрд гривен.

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Об этом со ссылкой на оперативные данные Госказначейства сообщает Министерство финансов.

В свою очередь фактические государственные заимствования в общий фонд госбюджета за первые четыре месяца 2021 года составили 170,1 млрд грн, или 88,3% от запланированных на данный период.

От размещения ОВГЗ на финансирование госбюджета за январь-апрель текущего года привлечено 135,4 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 30,4 млрд грн (956,4 млн долларов и 112,3 млн евро).

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Из внешних источников за четыре месяца 2021 года поступили средства в объеме 34,7 млрд грн в результате размещения долгосрочных ОВГЗ 2021 на 1,25 млрд долларов с погашением в 2029 году и доходностью на уровне 6,875% годовых.

При этом платежи по погашению госдолга за январь-апрель 2021 года составили 141,9 млрд грн (99,1% плана), платежи по обслуживанию – 45,7 млрд грн (98,2% плана).

Напомним, в январе 2021 года государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился на 0,25% в гривне, до 2,558 трлн гривен, а в долларовом эквиваленте – на 0,53%, до 90,74 млрд долларов.

Госдолг вырос на 490 млн долларов по сравнению с итоговым значением за 2020 год.