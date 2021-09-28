Госбюджет на 2022: в проекте нашли больше 32 млрд дополнительных доходов

В проекте бюджета-2022 есть дополнительные резервы доходов / Фото: Коллаж: Сегодня

Счетная палата выявила дополнительные резервы доходов, не учтенные в проекте государственного бюджета на 2022 год, всего на 32,7 млрд грн.

Об этом сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, говорится на сайте ведомства.

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Он заявил, что увеличить доходы в проект государственного бюджета возможно за счет таких поступлений:

налога на прибыль предприятий – 19,2 млрд грн;

акцизного налога с ввезенных на таможенную территорию Украины табака и табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах – 11,3 млрд грн;

рентной платы за пользование недрами для добычи природного газа – 1,2 млрд грн;

собственных поступлений бюджетных учреждений – 1 млрд грн.

Валерий Пацкан добавил, что дефицит составит 3,5% ВВП, что на 0,5 процентных пункта больше установленной в Бюджетном кодексе предела. Государственные заимствования составят 30,7% финансовых ресурсов госбюджета.

Ключевые приоритеты госбюджета:

обеспечение качественного уровня медицины и образования;

создание инклюзивной образовательной среды и безбарьерной пространства;

поддержка ветеранов;

усиление обороноспособности и безопасности государства;

развитие инфраструктуры;

цифровизация.

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Общий ресурс госбюджета-2022 составляет 1 465,7 млрд грн (+161,7 млрд грн к 2021 году).

Финансирование медицины. В проекте госбюджета-2022 предусмотрено 197 млрд грн, а это на 36 млрд больше, чем в 2021 году.

Борьба с коронавирусом. На борьбу с COVID-19 в Украине хотят выделить 6 млрд грн. Расходы на медицину в 2022 году вырастут до 197,2 млрд гривен – это на 31 млрд больше, чем в 2021 году.

Зарплата врачей. Минимальная зарплата врачей в Украине вырастет до 20 000 гривен, а у среднего медицинского персонала – до 13 500 гривен.

Рост пенсий. В 2022 году на Пенсионный фонд в Украине выделят 531 млрд грн – это на 31 млрд больше, чем в 2021 году.

Также деньги направили на:

Физкультуру и спорт – 11,3 млрд грн (+4,3 млрд грн при условии принятия законопроекта №5600);

Культуру и искусство – 13,5 млрд грн (+2,3 млрд грн к 2021 году);

Развитие дорожной инфраструктуры – 124 млрд грн;

Науку – 13,8 млрд грн (+1,6 млрд грн);

Экологию – 11,2 млрд грн;

Образование – 185,6 млрд грн (+16,7 млрд грн по сравнению с 2021 годом);

Льготы и субсидии на оплату услуг ЖКХ – 25 млрд грн.

Ресурс на национальную безопасность и оборону составляет 319,4 млрд грн, а это 5,95% ВВП.

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