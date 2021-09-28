Держбюджет на 2022: в проєкті знайшли більше 32 млрд додаткових доходів

У проєкті бюджету-2022 є додаткові резерви доходів / Фото: Колаж: Сьогодні
Рахункова палата виявила додаткові резерви доходів, не враховані в проэкті державного бюджету на 2022 рік, всього на 32,7 млрд грн.
Про це повідомив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, йдеться на сайті відомства.
Він заявив, що збільшити доходи в проєкт державного бюджету можливо за рахунок таких надходжень:
- податку на прибуток підприємств – 19,2 млрд грн;
- акцизного податку з ввезених на митну територію України тютюну і тютюнових виробів, рідин, використовуваних в електронних сигаретах – 11,3 млрд грн;
- рентної плати за користування надрами для видобутку природного газу – 1,2 млрд грн;
- власних надходжень бюджетних установ – 1 млрд грн.
Валерій Пацкан додав, що дефіцит складе 3,5% ВВП, що на 0,5 відсоткових пункти більше встановленої в Бюджетному кодексі межі. Державні запозичення складуть 30,7% фінансових ресурсів держбюджету.
Ключові пріоритети держбюджету:
- забезпечення якісного рівня медицини і освіти;
- створення інклюзивної освітньої середовища і безбар'єрного простору;
- підтримка ветеранів;
- посилення обороноздатності і безпеки держави;
- розвиток інфраструктури;
- цифровізація.
Загальний ресурс держбюджету-2022 становить 1 465,7 млрд грн (+161,7 млрд грн до 2021 року).
Фінансування медицини. У проєкті держбюджету-2022 передбачено 197 млрд грн, а це на 36 млрд більше, ніж у 2021 році.
Боротьба з коронавірусом. На боротьбу з COVID-19 в Україні хочуть виділити 6 млрд грн. Витрати на медицину у 2022 році зростуть до 197,2 млрд гривень – це на 31 млрд більше, ніж у 2021 році.
Зарплата лікарів. Мінімальна зарплата лікарів в Україні зросте до 20 000 гривень, а у середнього медичного персоналу – до 13 500 гривень.
Зростання пенсій. У 2022 році на Пенсійний фонд в Україні виділять 531 млрд грн – це на 31 млрд більше, ніж у 2021 році.
Також гроші направили на:
- Фізкультуру і спорт – 11,3 млрд грн (+4,3 млрд грн за умови прийняття законопроєкту №5600);
- Культуру і мистецтво – 13,5 млрд грн (+2,3 млрд грн до 2021 року);
- Розвиток дорожньої інфраструктури – 124 млрд грн;
- Науку – 13,8 млрд грн (+1,6 млрд грн);
- Екологію – 11,2 млрд грн;
- Освіта – 185,6 млрд грн (+16,7 млрд грн в порівнянні з 2021 роком);
- Пільги та субсидії на оплату послуг ЖКГ – 25 млрд грн.
Ресурс на національну безпеку і оборону становить 319,4 млрд грн, а це 5,95% ВВП.
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