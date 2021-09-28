Держбюджет на 2022: в проєкті знайшли більше 32 млрд додаткових доходів

У проєкті бюджету-2022 є додаткові резерви доходів / Фото: Колаж: Сьогодні

Рахункова палата виявила додаткові резерви доходів, не враховані в проэкті державного бюджету на 2022 рік, всього на 32,7 млрд грн.

Про це повідомив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, йдеться на сайті відомства.

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Він заявив, що збільшити доходи в проєкт державного бюджету можливо за рахунок таких надходжень:

податку на прибуток підприємств – 19,2 млрд грн;

акцизного податку з ввезених на митну територію України тютюну і тютюнових виробів, рідин, використовуваних в електронних сигаретах – 11,3 млрд грн;

рентної плати за користування надрами для видобутку природного газу – 1,2 млрд грн;

власних надходжень бюджетних установ – 1 млрд грн.

Валерій Пацкан додав, що дефіцит складе 3,5% ВВП, що на 0,5 відсоткових пункти більше встановленої в Бюджетному кодексі межі. Державні запозичення складуть 30,7% фінансових ресурсів держбюджету.

Ключові пріоритети держбюджету:

забезпечення якісного рівня медицини і освіти;

створення інклюзивної освітньої середовища і безбар'єрного простору;

підтримка ветеранів;

посилення обороноздатності і безпеки держави;

розвиток інфраструктури;

цифровізація.

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Загальний ресурс держбюджету-2022 становить 1 465,7 млрд грн (+161,7 млрд грн до 2021 року).

Фінансування медицини. У проєкті держбюджету-2022 передбачено 197 млрд грн, а це на 36 млрд більше, ніж у 2021 році.

Боротьба з коронавірусом. На боротьбу з COVID-19 в Україні хочуть виділити 6 млрд грн. Витрати на медицину у 2022 році зростуть до 197,2 млрд гривень – це на 31 млрд більше, ніж у 2021 році.

Зарплата лікарів. Мінімальна зарплата лікарів в Україні зросте до 20 000 гривень, а у середнього медичного персоналу – до 13 500 гривень.

Зростання пенсій. У 2022 році на Пенсійний фонд в Україні виділять 531 млрд грн – це на 31 млрд більше, ніж у 2021 році.

Також гроші направили на:

Фізкультуру і спорт – 11,3 млрд грн (+4,3 млрд грн за умови прийняття законопроєкту №5600);

Культуру і мистецтво – 13,5 млрд грн (+2,3 млрд грн до 2021 року);

Розвиток дорожньої інфраструктури – 124 млрд грн;

Науку – 13,8 млрд грн (+1,6 млрд грн);

Екологію – 11,2 млрд грн;

Освіта – 185,6 млрд грн (+16,7 млрд грн в порівнянні з 2021 роком);

Пільги та субсидії на оплату послуг ЖКГ – 25 млрд грн.

Ресурс на національну безпеку і оборону становить 319,4 млрд грн, а це 5,95% ВВП.

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