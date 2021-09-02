Гороховскому на Monobank пожаловалась клиентка – он отреагировал

Сооснователь Monobank Олег Гороховский рассказал об изменениях в приложении. Коллаж: "Сегодня"

Соучредитель Monobank Олег Гороховский заявил о том, что при получении платежей клиентов цифрового банка теперь в выписке отражается фамилия отправителя денег. Все началось с персональной жалобы одной из клиенток банка, поскольку обращение на горячую линию не помогли.

Об этом он написал в Facebook.

Дело в том, что раньше у пользователей не освещались фамилии, кто отправлял средства с карты Monobank на карту Monobank. Только "Анна Б." или "Ирина П.". Неудобство в том, что в таких случаях приходилось сверять списки по всем контактам в телефонной книге или других мессенджерах, чтобы разобраться, кто же эта "Ирина П.".

"В монобанке не видно, бл...ть, фамилию человека, который пересылает средства с карты монобанк на карту монобанк. Только "Анна Б." или "Ирина П." А ты потом сиди часами и сверяй списки по всем контактам в вайбере или телефонной книге, кто такая эта "Анна Б.",– рассказала о своей проблеме Наталья.

Сразу после обращения Натальи Monobank исправили эту проблему, теперь фамилия отправителя отображается в выписке полностью при всех новых платежах внутри Монобанка.

"Дорогая Наталья! Спасибо вам большое! Сразу после вашего обращения мы исправили это и со вчерашнего вечера фамилия отправителя отображается в выписке полностью при платежах внутри Монобанка",– написал Гороховский в своей публикации в Facebook.

Альфа-Банк может купить Monobank?

В начале августа в СМИ появилась информация, что Альфа-Банк может заключить сделку о приобретении Monobank, однако позже сооснователь Monobank Олег Гороховский пожаловался на Альфа-Банк, который выпустил новую карту, но в праве использовать ее отказал.

"Да, не знаю как вы нас, а мы вас точно покупать не собираемся, так что старайтесь работать лучше", – сказал Гороховский.

В то же время в самом Альфа-Банке также не подтвердили эти планы и договоренности.

"В первый раз об этом слышу", - заявил генеральный менеджер и член правления Альфа-Банка Рафал Ющак.

Ранее мы также писали:

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: