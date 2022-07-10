Гораздо сложнее, чем кажется: вся правда о работе в колл-центре

Вся о работе в колл-центре / Фото: Коллаж: Сегодня

Обычно студенты, люди без опыта или те, кто ищут временную подработку, активно обращают внимание на вакансии работы в колл-центре. Особых требований к кандидатам нет, а для начала заработная плата выглядит привлекательной. Однако работать оператором колл-центра не так просто.

Редакция "Сегодня" пообщалась с Владиславом. Он некоторое время был на такой работе и поделился, как неожиданно можно стать грузчиком, что ты должен выслушивать каждый день и какова ситуация с заработками.

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Дальше рассказ ведется от первого лица.

Требования действительно минимальны

Я решил работать на первом курсе университета. Денег не хватало, мне было 17 лет. Меня взяли в компанию, продающую роллы, суши и другую такую еду неофициально, и должность называлась "оператор доставки".

Я даже сохранил эту вакансию. Вот требования: "не важно парень или девушка, возраст – от 17 лет, опыт не важен, главное, что мы ценим сотрудников, нужен грамотный язык, желание работать и зарабатывать".

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Работал там несколько месяцев до начала обострения пандемии COVID-19. Суть работы такова: люди звонили, делали заказ, я это все оформлял, передавал, корректировал, подбирал роллы, сеты, все, что клиенты хотели.

На самом деле, от человека особо не требуют ничего. Основное обучение проходит во время стажировки. Оно длится около недели, но я прошел его за 3 дня. Надо знать "1С", полностью изучить меню... это не проблема.

Что касается графика работы, то все лояльно. Можешь договориться со старшим, в моем случае это был супервайзер. Ты можешь сказать, например "у меня пара в университете до какого-то времени". И со времени, с которого тебе удобно, можешь работать, но не менее чем до 22:00. В общем, я не считал, но более 40-50 человек в день можно обслужить.

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Можно работать и дистанционно. Просто едешь в офис, берешь наушники, тебе полностью устанавливают программное обеспечение, и можно спокойно работать у себя дома со стабильным интернетом и без лишних шумов.

Заработок все же не идеален, а клиенты могут устраивать сцены

Заработать студент может, но к тому времени это были еще плюс-минус деньги. Теперь зарплата мала. У меня средняя была около 7 тыс. в месяц. На стажировке она меньше. А дальше уже выше, плюс бонусы, премии, авансы, то есть классика.

В общем, заработать можно, но не столько, сколько хотелось бы. Как временная работа – это хороший вариант.

Первый месяц – самый легкий. Ты принимаешь не все заказы, а только те, которые сбрасывают супервайзеры. Так у меня было. Первый месяц было просто, все делаешь по инструкции, как тебя научили. А дальше все немного не так, как хотелось бы.

Люди звонят не только для заказов, но и жалоб. И даже если ты не можешь ничего поделать и не виноват, они будут отчитывать тебя.

У меня был случай: мужчина сделал заказ где-то на Троещину в Киеве. За его три заказа уже вторично опоздала доставка. Он 30 мин. подряд меня материл и требовал, чтобы именно я сделал ему извинения в виде сета роллов. И я должен все выслушивать, потому что бросить трубку не могу, потому что клиент всегда прав...

И это постоянно. Какая-то тетка звонит и говорит мне: "у вас рис плохой. Я была в Китае, там рис нормальный". И читает мне лекцию, какой у нас плохой рис. Стабильно таких 3-4 человека в день. Даже если разговор длится минут 20-30, он должен продолжаться столько, потому что клиент прав.

Именно из-за этой работы я начал курить.

Карьерный рост есть, но и неожиданно можно стать грузчиком

Бывало такое, что приходила главная и говорила: "Ребята на выход, мы едем". Мы тогда разгружали фуры риса. Я, конечно, получил деньги, 500 грн за это. Со мной было такое один раз, ребята ездили раз 5 может. Но думаю, что это не очень хорошо. Я должен быть оператором доставки, а не грузчиком.

Тем не менее, карьерный рост есть. Там ты постоянно проходишь аттестации на повышение заработной платы, и тебя могут повысить до супервайзера.

У нас в колл-центре работало достаточное количество людей, там есть определенная иерархия: стажеры, операторы, супервайзеры и руководители. Сдружиться можно, но в офисе нужно соблюдать субординацию. Однажды я выразился жаргоном к супервайзеру. И так нарушил субординацию. Главная потом накричала на меня и сделала штраф в 50 грн. Деньги небольшие, но осадок остался.

Но плюсы есть. Во-первых, там кормили. Ежедневно стабильно. Тебе выдают купончик, идешь в столовую, бюджет 30 грн. Если выходишь из бюджета – доплачиваешь из своего кармана. Во-вторых, время от времени нам тоже привозили роллы в офис и т.д. В-третьих, с коллегами все-таки легко подружиться в жизни, и это хорошо.

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