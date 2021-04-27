Банкам запретили мелкий шрифт – топ-новости о деньгах за сегодня

Верховная Рада в первом чтении проголосовала за закон о финуслугах и рекламе, касающейся электронных сигарет

Во вторник, 27 апреля, в Украине и мире произошло большое количество важных событий в сфере экономики, на которые обратил внимание сайт "Сегодня". Предлагаем вашему вниманию наиболее яркие из них.

Новые правила для банков

С сегодняшнего дня вступили в силу новые правила для банков. Ужесточились требования к договорам о кредитах, депозитах и текущих счетах – финучреждения теперь должны полностью раскрывать информацию (в том числе о процентах и платежах по кредитам), не печатать нюансы мелким шрифтом и т.д.

Снижение цены газа

Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что поставщики газа не смогут повышать цену в рамках фиксированного годового тарифа, а вот опускать ее – вполне могут. И летом, когда цена голубого топлива на европейских хабах начнет традиционно снижаться, украинские газсбыты получат больше возможностей для снижения цены газа.

Илон Маск стал богаче

Компания-производитель электромобилей Tesla по итогам января-марта 2021 года вышла на рекордную прибыль. Чистая прибыль составила 438 млн долларов, или 0,39 доллара в расчете на акцию. На этом фоне основатель компании Илон Маск стал богаче на 2 млрд – его состояние оценивают в 189 млрд долларов.

Рада поддержала закон о финуслугах

Верховная Рада 247 голосами приняла за основу проект закона о финансовых услугах и финансовых компаниях (№ 5065), призванный создать новую модель регулирования деятельности по предоставлению финуслуг. Теперь в Украине может появиться аналог банковской тайны.

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Кроме того, украинский парламент принял за основу проект закона о внесении изменений в Закон о рекламе относительно рекламы электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

Подорожание горючего на майские: да или нет?

На украинском рынке нефтепродуктов разброд и шатание. В одних регионах начались перебои с бензином, в других – продолжается ползучее подорожание автомобильного горючего, особенно это касается дизельного топлива. В третьих – горючее даже подешевело. Сайт "Сегодня" выяснял, ждать ли нам серьезного подорожания на майские и Пасху?

Покупка подержанного авто

Сайт "Сегодня" рассказал о том, как обнаружить скрытые дефекты автомобиля с пробегом, выяснить, попадал ли он в ДТП, как вывести на чистую воду плутоватого продавца и не попасть впросак при покупке подержанного авто: ТОП-5 мошеннических схем.

Также напомним, что украинцам показали документы на оформление жилищной субсидии по-новому.

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