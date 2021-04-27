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Годовая цена на газ оказалась не фиксированной – для изменения есть одно условие

27 апреля, 16:01

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Годовые тарифы, в отличие от ежемесячных, призваны защитить население от колебания цен на топливо. Но газсбытам оставили немного свободы

Годовые тарифы на газ для населения, которые будут действовать с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022-го, могут быть не зафиксированными на весь год. Поставщики газа не смогут повышать цену в рамках такого тарифа, но вот снижать ее им не запрещается. Поэтому летом, когда газ станет дешевле на глобальных рынках, тарифы в Украине тоже могут снизиться.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Летом, когда цена на газ на европейских хабах традиционно начнет снижаться, у украинских компаний появится больше возможностей для снижения цены", – считает Шмыгаль.

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Он напомнил, что годовой тариф в целом вводился ради того, чтобы рядовые потребители были защищены от колебаний цены на газ. При этом не нарушается рыночный принцип формирования цены, а клиент может выбирать и менять поставщиков газа.

Ранее эксперты предупреждали, что при выборе поставщика газа нужно обращать внимание не только на тариф. Как принять разумное решение и какие документы нужно собрать, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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газ тарифы коммуналка цена на газ тариф на газ Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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