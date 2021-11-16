Германия приостановила сертификацию "Северного потока – 2": цены на газ в Европе снова взлетели

Германия приостановила сертификацию "Северного потока - 2" / Фото: Коллаж: Сегодня

Германия временно приостановила процесс сертификации российского газопровода "Северный поток – 2".

Об этом сообщает Федеральное сетевое агентство Германии.

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Согласно информации агентства, немецкий регулятор считает, что оператор "Северного потока – 2" должен иметь соответствующую законам ФРГ организационную форму.

Процесс будет продолжен после того, как завершится создание дочерней компании в Германии, для немецкой части магистрали.

"Наша компания предпринимает этот шаг с целью обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям. Мы не комментируем детали процедуры, ее сроки или влияние на сроки ввода газопровода в эксплуатацию", – прокомментировали в пресс-службе Nord Stream 2 AG.

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Цены на газ в Европе взлетели, а акции "Газпрома" стремительно падают

В связи с приостановкой сертификации трубопровода, акции российского монополиста "Газпром" обвалились на 1,5-2%.

В то же время биржевые цены на газ в Европе стремительно растут и уже преодолели отметку в 1 тысячу долларов, впервые с 27 октября.

Интересно то, что ранее такой стремительный рост спотовых цен способствовал росту акций "Газпрома", а в этот раз ситуация обратная.

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Ранее "Сегодня" писали, что компания "Нафтогаз" получила право принять участие в сертификации "Северного потока – 2" и будет доказывать, что этот газопровод опасен.

А также рассказывали, какие убытки может понести Украина из-за запуска "Северного потока – 2".