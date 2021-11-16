Німеччина призупинила сертифікацію "Північного потоку-2": ціни на газ у Європі знову злетіли

Німеччина призупинила сертифікацію "Північного потоку-2" / Фото: Колаж: Сьогодні

Німеччина тимчасово призупинила процес сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2"

Про це повідомляє Федеральне мережеве агентство Німеччини.

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Згідно з інформацією агентства, німецький регулятор вважає, що оператор "Північного потоку – 2" повинен мати відповідну законам ФРН організаційну форму.

Процес буде продовжено після завершення створення дочірньої компанії в Німеччині для німецької частини магістралі.

"Наша компанія робить цей крок з метою забезпечити відповідність застосовним правилам та нормативним вимогам. Ми не коментуємо деталі процедури, її терміни або вплив на терміни введення газопроводу в експлуатацію", – прокоментували в прес-службі Nord Stream 2 AG.

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Ціни на газ у Європі злетіли, а акції "Газпрому" стрімко падають

У зв'язку із призупиненням сертифікації трубопроводу акції російського монополіста "Газпром" обвалилися на 1,5-2%.

Водночас біржові ціни на газ у Європі стрімко зростають і вже подолали позначку 1 тисячу доларів, вперше 27 жовтня.

Цікаво те, що раніше таке стрімке зростання спотових цін сприяло зростанню акцій "Газпрому", а цього разу ситуація зворотна.

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