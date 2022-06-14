"Где была посылка, пока доехала?": чем удивила клиентку "Новая почта"

Упаковка посылки удивила клиентку почты / Фото: Коллаж: Сегодня, скриншот, Новая Почта

Клиентка "Новой почты" пожаловалась на ужасную упаковку полученной посылки, за которую она заплатила 125 грн.

Об этом женщина рассказала в Facebook.

Реклама

Из опубликованных фото видно, что картонная упаковка полностью мокрая. Клиентку удивил такой подход к отправлению заказов. Как она сообщает, за это было уплачено 125 грн.

"Новая почта" умеет удивлять! Объясните, пожалуйста, что это? То вы за коробку отправителя сдерете деньги. Скажете, что это ваша. Где была посылка, пока доехала? Деньги за такое было оплачено в размере 125 грн!" – написала женщина.

Фото упаковки посылки / Фото: скриншот

Реклама

Фото упаковки посылки / Фото: скриншот

Фото упаковки посылки / Фото: скриншот

Фото упаковки посылки / Фото: скриншот

Реклама

Правильная упаковка от "Новой почты"

"Новая почта" презентовала игру, в которой каждый может виртуально упаковать свою посылку Таким образом клиенты смогут ознакомиться с правилами упаковки и в будущем отправлять свои товары безопасно.

"Вокруг упаковыванияпосылок существует целый ряд конспирологических теорий: что мы перевозим воздух или навязываем коробки. Но все проще. Мы просто хотим, чтобы твоя посылка доехала целой. Поэтому мы создали лендинг, где можно ознакомиться с правилами, а также в игровой форме научиться паковать посылки", —заметили в пресс-службе компании.

Для того чтобы испытать себя в ловкости упаковывания, вы можете попробовать игру по ссылке.

"Сегодня" также писали, какую услугу компания запускает для украинцев за границей и как выгодно отправить посылку в Европу.