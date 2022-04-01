Где будут работать украинцы после войны и какие нас ждут зарплаты

Какие профессии потребуются и сколько за них будут платить / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время военных действий в Украине значительная часть людей потеряла работу и заработную плату. Теперь не все могут найти новое место в сфере, в которой работали до военного положения. Некоторым вообще придется переквалифицироваться и работать в новых условиях.

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ рассказал "Сегодня", какие профессии будут нужны после того, как война в Украине закончится, а также, какие зарплаты следует ожидать.

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Будут искать людей для восстановления инфраструктуры и специалистов в агропромышленном комплексе

Пока наверняка говорить, какие профессии будут в спросе, сложно. Как утверждает Кущ, это зависит от того, в каких контурах будет очерчена экономика на время завершения войны. Однако уже сейчас ясно, что впереди страну ждет восстановление, а потому востребованными будут инженерно-технические специалисты. Также актуальны будут профессии в аграрной сфере.

"Работа будет в проектных, инженерных компаниях, потому что всю инфраструктуру нужно сначала спроектировать, разработать технологические схемы. Потом это все надо построить. То есть нужны водители, строители, сварщики, электрики, слесари, специалисты систем отопления, кондиционирования, водоснабжения, водоотведения и т.д." , – рассказал эксперт.

Кроме того, на внешних рынках будет огромный спрос на аграрную продукцию. Очевидно, востребованными будут специалисты аграрной сферы, комбайнеры, водители, и будут искать людей для рабочих специальностей перерабатывающих предприятий.

Стоит ли ждать высоких зарплат?

"Все будет зависеть от сроков завершения войны и начала восстановления экономики. Например, если война закончится в ближайшее время, в течение нескольких месяцев, это один сценарий. Если она будет носить затяжной характер, это совсем другой сценарий. В зависимости от этих сценариев будет кардинально отличаться ситуация с заработными платами", – объяснил Кущ.

Соответственно сценарии могут быть следующие. Первый – война в Украине завершается быстро, что сделает 2022 год годом экономического падения, крупнейшего в нашей истории. После него нас ждет скорое восстановление, и, как утверждает эксперт, 2023 год может стать годом наибольшего экономического роста в нашей истории.

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В таких условиях много денег будет вкладываться в инфраструктурное восстановление. И все украинцы, не выехавшие за границу, начнут работать, и их заработная плата может быть высокой.

Второй сценарий – война будет длиться долго, перспективы быстрого экономического роста исчезнут. А соответственно уровень зарплат будет достаточно низкий.

В то же время, Кущ отметил, что есть еще один фактор, который может сыграть роль в обоих вариантах развития событий.

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"Это возможность рецессии (падения экономики) в Европейском Союзе и в еврозоне. Это может быть, если, например, падение возникнет на фоне высокой инфляции, что может привести к сокращению бизнес активности и рабочих мест. И тогда украинские мигранты, которые работают, например, в Польше могут потерять работу, и им придется возвращаться. Это может быть тоже фактор, который будет менять динамику заработных плат", – объяснил эксперт.

В Украине изменились условия труда во время войны

Раньше мы рассказывали, что изменилось в украинских трудовых отношениях на период военного положения.

Теперь работодатели могут заключать с работниками срочные трудовые договоры. Они могут длиться как в течение всего периода военного положения, так и на время замещения другого работника.

Закон также позволяет увеличить продолжительность рабочего времени на период военного положения до 60 часов в неделю. Если вы работали по сокращенной продолжительности рабочего времени, то вам ее могут поднять до 50 часов в неделю.

Также человека могут перевести на другую работу без согласия. Эта работа может быть иной, чем закреплено в трудовом договоре. Согласие человека спрашивается разве что в условиях, когда его хотят перевезти в зону боевых действий.

Также "Сегодня" рассказывали, какие отрасли в Польше страдают от войны в Украине и больше нуждаются в рабочей силе. Читайте и о том, где украинцам найти работу.