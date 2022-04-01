Де працюватимуть українці після війни та скільки зароблятимуть

Які професії будуть потрібні та скільки за них платитимуть / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час воєнних дій в Україні значна частина людей втратила роботу та заробітну плату. Тепер не всі можуть знайти нове місце у сфері, в якій працювали до воєнного стану. Декому взагалі доведеться перекваліфікуватися та працювати в нових умовах.

Економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ розповів "Сьогодні", які професії будуть потрібними після того, які війна в Україні закінчиться, а також, на які зарплати варто очікувати.

Реклама

Шукатимуть людей для відновлення інфраструктури та фахівців у агропромисловому комплексі

Поки що напевне казати, які професії будуть в попиті, складно. Як стверджує Кущ, це залежатиме від того, в яких контурах буде окреслена економіка на час завершення війни. Однак вже зараз ясно, що попереду на країну чекає відновлення, а тому затребуваними будуть інженерно-технічні спеціалісти. Також актуальними будуть професії в аграрній сфері.

"Робота буде в проєктних, інженерних компаніях, бо всю інфраструктуру треба спочатку спроєктувати, розробити технологічні схеми. Потім це все треба збудувати. Тобто, потрібні водії, будівельники, зварювальники, електрики, слюсарі, фахівці систем опалювання, кондиціонування, водозабезпечення, водовідведення тощо", – розповів експерт.

Крім того, на зовнішніх ринках буде великий попит на аграрну продукцію. Відновідно, затребуваними будуть фахівці аграрної сфери, комбайнери, водії, і загалом шукатимуть людей для робітничих спеціальностей переробних підприємств.

Чи варто чекати на високі зарплати?

"Все залежатиме від строків завершення війни і початку відновлення економіки. Наприклад, якщо війна закінчиться найближчим часом, протягом декількох місяців, це один сценарій. Якщо вона буде мати затяжний характер, це зовсім інший сценарій. Залежно від цих сценаріїв буде кардинально відрізнятися ситуація із заробітними платами", – пояснив Кущ.

Відповідно сценарії можуть бути такі. Перший – війна в Україні завершується швидко, що зробить 2022 рік роком економічного падіння, найбільшого в нашій історії. Після нього на нас чекає швидке відновлення, і, як стверджує експерт, 2023 рік може стати роком найбільшого економічного зростання в нашій історії.

Реклама

За таких умов багато грошей вкладатиметься у інфраструктурне відновлення. І всі українці, які не виїхали за кордон, почнуть працювати, і їхня заробітна плата може бути високою.

Другий сценарій – війна триватиме довго, перспективи на швидке економічне зростання зникнуть. А, відповідно, рівень зарплат буде досить низький.

Водночас Кущ зауважив, що є ще один фактор, який може зіграти роль в обох варіантах розвитку подій.

Реклама

"Це можливість рецесії (падіння економіки) в Європейському Союзі і в єврозоні. Це може бути, якщо, наприклад, падіння виникне на тлі високої інфляції, що може призвести до скорочення бізнес активності й робочих місць. І тоді українські мігранти, які працюють, наприклад, в Польщі, можуть втратити роботу, і їм доведеться повертатись. Це може бути теж фактор, які змінюватиме динаміку заробітних плат", – пояснив експерт.

В Україні змінилися умови праці під час війни

Раніше ми розповідали, що змінилося в українських трудових відносинах на період воєнного стану.

Відтепер роботодавці можуть укладати з працівниками термінові трудові договори. Вони можуть тривати як протягом всього періоду воєнного стану, так і на час заміщення іншого працівника.

Закон також дозволяє збільшити тривалість робочого часу на період воєнного стану до 60 годин на тиждень. Якщо ви працювали за скороченою тривалістю робочого часу, то вам її можуть підняти до 50 годин на тиждень.

Також людину можуть перевести на іншу роботу без її згоди. Ця робота може бути інакшою, ніж закріплено в трудовому договорі. Згода людини буде потрібна хіба в умовах, коли її хочуть перевезти в зону бойових дій.

Також "Сьогодні" розповідали, які галузі у Польщі потерпають від війни в Україні та найбільше потребують робочої сили. Читайте і про те, де українцям знайти роботу.