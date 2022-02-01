ГБР пришло с обысками домой к Коболеву – СМИ

Обыски у Андрея Коболева якобы начались утром, 1 февраля / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Государственное бюро расследований проводит обыски у бывшего главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщают "Украинская правда" и Цензор.НЕТ.

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По информации СМИ, Государственное бюро расследований проводит обыск дома у Коболева. Однако официальной информации пока нет.

Журналисты "Сегодня" обратились за комментарием в пресс-службу ГБР, однако там нам пока не подтвердиил появившуюся в СМИ информацию.

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