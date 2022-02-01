ДБР прийшло з обшуками додому до Коболєва – ЗМІ

Обшук у Андрія Коболєва нібито почалися вранці, 1 лютого / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у колишнього голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляють Українська правда" і Цензор.НЕТ .

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За інформацією ЗМІ, Державне бюро розслідувань проводить обшук будинку у Коболєва. Проте офіційної інформації наразі немає.

Журналісти "Сьогодні" звернулися за коментарем до прес-служби ГБР, проте там нам поки не підтвердив інформацію, що з'явилася в ЗМІ.

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