"Газпром" под ударом! Германия готовит заморозку российских активов

Германия готова заморозить активы России / Фото: Фокус, Коллаж: Сегодня

Германия заморозит российские активы, в которые входит, в частности, "Газпром", в свою очередь имеющий в ФРГ активы на сумму около 25 млрд евро. В общем, заморозка распространится на российские инвестиции, ценные бумаги и банковские счета в ФРГ.

Об этом сообщило издание Der Spiegel.

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По его информации, одним из крупнейших российских инвесторов в ФРГ является "Газпром". Он владеет акциями немецких операторов газовых сетей через дочернюю компанию в Берлине.

Издание отметило, что только за 2019 год российские компании и частные лица вложили в Германию прямые инвестиции в размере 8,9 млрд евро. Однако в подсчетах не учитывалась недвижимость, принадлежащая россиянам.

Германия готова отказаться от российского газа

После начала войны на территории Украины Германия решила принять законы, которые обеспечат стране стратегические запасы энергоресурсов. Конечная цель таких мер – отказ от закупок газа и угля у РФ в ответ на военную агрессию Кремля.

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Как информирует Euractiv, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что соответствующий закон уже разрабатывается и будет представлен в ближайшее время, чтобы газ закупался летом.

Для понижения газовой зависимости от РФ Германия также планирует выстроить новейшие LNG-терминалы (для приема СПГ, сжиженного газа из США и Катара).

США ввели санкции против российских банков из-за нападения РФ на Украину. Ограничения утвердили против Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, банка "Открытие", Совкомбанка.

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Также мы писали, что совокупное состояние российских миллиардеров уменьшилося на 39 млрд долл. за один день 25 февраля, с тех пор, как по всей территории Украины началась война.