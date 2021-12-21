"Газпром" не успокоится: сертификация "Северного потока – 2" взвинтила украинские цены на газ

Почему в Украине растут цены на газ? / Фото: Коллаж: Сегодня

Цена на газ на "Украинской энергетической бирже" составляет более 60 тысяч гривен за тысячу кубометров, а в Европе голубое топливо стоит более 1900 долларов за тысячу кубов.

Об этом говорится в результатах торгов на бирже за 21 декабря.

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Например, "Нефтегаз Трейдинг" продает голубое топливо по 61,2 тысячи гривен за 1000 кубометров.

Еще 20 декабря цена колебалась от 52 до 58 тысяч, и уже к тому моменту была рекордом.

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Почему растут цены на газ?

По словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, на спотовые цены в Украине напрямую влияют европейские котировки, а также умышленная непрокачка Россией больших объемов газа из-за сертификации "Северного потока – 2".

"Как образуется цена на украинской бирже – смотрят цену на европейском хабе и фактически доллары переводят в гривни, к ним добавляются акцизы. Когда упадет цена на европейской бирже, то снизится и на украинской", – говорит эксперт.

По мнению Охрименко, Россия давит на Европу с помощью газа, чтобы заставить запустить "Северный поток – 2" как можно быстрее. Аналитик убежден, что "Газпром" способен прокачивать гораздо большие объемы газа в этот регион.

"Это оказывает влияние на Европу, но пока они стоят на своих позициях. Здесь есть конфликт сугубо из сферы бизнеса. Немецкие олигархи хотят, чтобы Путин отдал трубу. Они предлагают отдать контрольный пакет акций европейским инвесторам, то есть они будут управлять газопроводом", – рассказывает эксперт.

Конечно, "Газпром" сопротивляется, и давит высокими ценами на газ, а Европа не заканчивает процедуру сертификации.

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"Северный поток – 2"

Российский газопровод "Северный поток – 2" технически полностью готов к коммерческим поставкам голубого топлива. Его вторую нить даже начали заполнять техническим газом, чтобы добиться необходимого давления.

Однако начать работу он не может, так как еще не прошел обязательную процедуру сертификации, которая началась 8 сентября и была приостановлена германским регулятором.

После возобновления процесса решения немецкого регулятора должны рассмотреть европейские профильные агентства.

"Сегодня" вместе с экспертом разбирались, до какой границы могут вырасти цены на газ, и писали, какую выгоду может найти "Газпром" в затяжной сертификации "Северного потока – 2".