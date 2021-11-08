"Газпром" не сдержал обещание: цены на газ в Европе снова стремительно рванули вверх

Цена на газ в Европе снова стремится к максимуму / Фото: коллаж: УНИАН/Сегодня

Биржевые цены на газ в Европе снова резко поползли вверх после невыполнения "Газпромом" своего обещания.

Об этом свидетельствуют данные одной из европейских бирж, пишет агентство Bloomberg.

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В понедельник, 8 ноября, на торгах цены на голубое топливо выросли до 987 долларов за тысячу кубометров.

Президент РФ Владимир Путин поручил "Газпрому" заполнить свои газовые хранилища на территории Европы, однако в компании заявили, что не будут продавать голубое топливо на своей торговой платформе в течение 8-12 ноября.

Кроме этого "Газпром" не стал бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину и Польшу.

На прошлых торгах все предложенные объемы остались невостребованными.

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Такие действия "Газпрома" в Кремле нарушением не считают, так как монополист может самостоятельно принимать решение относительно ежедневных поставкок газа в Европу.

Однако, по информации Bloomberg, некоторые трейдеры считают, что Россия все же возобновит поставки на европейский рынок газа.

"Возможно, им нужны сутки, чтобы перенаправить потоки на экспорт, и нам следует дождаться вторника, прежде чем полностью утратить веру", – сказал аналитик S&P Global Platts Джеймс Гакстеп.

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Гакстеп отметил, что пока Москва не забронирует дополнительные объемы польского или украинского транзита, объемы поставок газа все равно будут ограничены.

Он также отметил, что даже если Россия увеличит поток газа в Европу, объемы все равно ограничены, пока Газпром не забронирует дополнительный польский или украинский транзит.

Что будет с украинскими тарифами?

Из-за нестабильной ситуации на газовом рынке некоторые украинские СМИ начали распространять информацию о якобы повышение стоимости доставки газа в платежках украинцев этой зимой.

Член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эксклюзивном комментарии "Сегодня" заявил, что это совершенно не соответствует действительности.

Поскольку решение о повышении абонплаты принимает только НКРЭКУ.

Газоснабжающие организации, прикрываясь фактическим увеличением стоимости газоснабжения, подали соответствующее заявление в НКРЭКУ, но те сделали заявление, что до конца отопительного сезона ничего не собираются пересматривать. И в силу этого, все раскачки общественного мнения – не более чем раскачки", – сказал эксперт.

Раньше мы писали, что цены на газ в Европе резко обвалились перед тем, как начать расти и создали для вас инфографику.

А также сообщали, когда Германия вынесет вердикт по поводу участия Украины в сертификации "Северного потока-2".