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О дешевом газе можно забыть: сколько будет стоить голубое топливо в ЕС зимой

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
27 октября, 16:29
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Сезон уже начался: сколько будет стоить природный газ в Европе этой зимой и как цены можно снизить
Почему этой зимой Европу ждет сверхдорогой газ
Почему этой зимой Европу ждет сверхдорогой газ / Фото: Коллаж: Сегодня

Зима все ближе, а ситуация в некоторых европейских странах с газом все хуже. Несмотря на недавнее падение, биржевые цены на газ на этой неделе снова рванули вверх и перевалили за 1000 долларов.

Сложная ситуация не только у членов ЕС, например Молдова, которая только стала на путь интеграции, объявила чрезвычайное положение и взяла газ взаймы у Украины.

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Что же будет с наступлением холодов на газовом рынке и за сколько придется покупать голубое топливо, "Сегодня" разбирались с экспертом.

Финансовый аналитик Алексей Лупоносов утверждает, что о газе по 50 дол. можно забыть, однако и коррекция рынка должна в конце-концов произойти.

В этом отопительном сезоне, говорит аналитик, цена природного газа, отвечающего стандартам ЕС, может сложиться в районе 750-800 евро за тысячу кубометров, а дальше – на уровне 500 евро.

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"Но не ниже 500 евро, газа по 50 долларов уже не будет. На сегодняшний день – это адекватная цена", – отмечает Алексей Лупоносов и объясняет причины.

Почему газ такой дорогой?

Есть объективные причины и первая – это биржевые спекулянты, говорит эксперт.

"Биржевые спекулянты начали играть с энергоносителями в этом году, они "надули биржевой пузырь" и сделали как раз перед отопительным сезоном. Сделали они это потому, что впервые за долгие годы мы увидели необычно холодное лето и весну, и все это протекает на фоне коронавируса", – рассказывает Алексей Лупоносов.

По словам аналитика, коррекция рынка уже произошла, однако если раньше европейский регион выручали восточные страны, например Саудовская Аравия, то в новых реалиях – это невозможно.

Мир столкнулся с тем, что большинство стран, которые играли на понижение ставок и продавали дешевые энергоносители, поняли, что они неоправданно снизили цену.

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"Для чего это делали – для того чтобы ослабить Российскую Федерацию, однако получилось так, что ослабили за данный период страны Персидского залива и союзников США".

Еще одним важным моментом является спекуляция вокруг вопроса поставки газа в Европу.

По мнению Алексея Лупоносова, Россия продолжит использовать конъюнктуру и поддерживать страны, выступающие за транзит газа в обход территории Украины.

"В этой ситуации Запад и США уже не могут субсидировать Украину и начали продавать демократические ценности. Если для экономки будет выгодно запустить "Северный поток – 2", то они готовы забыть о партнерстве с Украиной и о том, что идет война, забыть о том, что когда-то гарантировалось".

США могут все изменить?

Алексей Лупоносов отмечает, что политическая воля Соединенных Штатов могла бы кардинально изменить ситуацию с поставками газа в Европу и ценами на него.

В руках у Штатов есть возможность выделить средства, которые для такой страны мизерны, и предоставить определенные субвенции на решение этого вопроса.

Есть также возможность, которая выгодна и для самих США, – поставлять сжиженный газ в Европу собственноручно.

"Более того, уже существуют терминалы, которые готовы принимать данный газ и отправлять его конечному потребителю и это будет оправдано. К тому же, у Соединенных Штатов сегодня есть и собственный госдолг – поэтому них это также выгодно".

Для этого не требуется много времени и, по словам эксперта, это можно сделать уже в этом сезоне.

Ограничить биржевых спекулянтов

Также помочь, по мнению эксперта, может определенная работа с биржевыми спекулянтами и запрет играть с такими важными ресурсами, как газ.

"Эти ограничения можно сделать на определенные группы товаров вполне легально и это никак не будет ограничивать рынок".

Проблемой такого продукта, как газ, является его низкая эластичность. Эластичность продукта – это показатель того, насколько быстро можно перейти от этого продукта к его заменителям.

"Приходится терпеть, затягивать пояса, увеличивать цены для населения, так как для переориентации заводов Европы на альтернативные источники энергии нужны годы".

Для того, чтобы отказаться от газа, – нужно много времени, а в этот период критические предприятия должны работать непрерывно, даже если природный газ будет стоить по 2 тыс.дол.

Ранее мы писали, что Россия начала шантажировать Молдову и предлагать продать газ еще дешевле в обмен на ослабление связей с ЕС.

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