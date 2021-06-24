"Газпром" нарушил законы ЕС – "Нафтогаз" активизирует переговоры с Германией

В украинской компании намерены обсудить с немецкими партнерами те вопросы, которые волнуют Киев, а не Берлин

"Нафтогаз" будет жаловаться на "Газпром" / Фото: Нафтогаз Украины / Facebook

Украина начала активное обсуждение с Германией вопроса о нарушении российским "Газпромом" европейского антимонопольного законодательства. Речь идет о том, что "Газпром" блокирует доступ других компаний к поставкам газа на европейский рынок, а также транзит газа из стран Центральной Азии через украинскую ГТС в Европейский Союз.

Об этом сообщил глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.

"Наша позиция следующая: перед тем, как мы будем обсуждать то, что вы хотите обсудить, в частности, завершение строительства "Северного потока – 2", давайте сначала обсудим то, что мы хотим – вопрос нарушения "Газпромом" европейского антимонопольного законодательства", – заявил Витренко.

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Те же вопросы "Нафтогаз" поднимает во время переговоров с США, заверил глава "Нафтогаза".

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Напомним, ранее Витренко заявлял, что "Нафтогаз" готов судиться с "Газпромом" за транзит газа из Средней Азии. Украинская компания готовит официальные запросы для получения разрешения на транзит газа из Средней Азии по системе "Газпрома". А если российский монополист откажет, последует жалоба в антимонопольные органы Евросоюза и подача иска в международный арбитраж.

"Газпром" уже 15 лет запрещает транзит по своей газотранспортной системе из Средней Азии в Украину.

Как сообщалось, ранее в России заявляли, что не откажутся от транзита газа через Украину и хотят новый контракт.

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