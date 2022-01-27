Европейские лоукостеры заявили о повышении цен на билеты — что происходит

Уже к лету 2022 года билеты на авиарейсы в Европу станут дороже / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Лоукост-авиакомпания Wizz Air анонсировала повышение стоимости билетов в 2022 году. Подорожание распространяется и на авиарейсы из Украины.

Об этом сообщает Reuters.

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По словам гендиректора авиакомпании Йожефа Варади, тарифы на перелеты меняются из-за производственных затрат, по причине дороговизны топлива, зарплатами и нормативными изменениями.

Также на подорожание влияют и другие факторы, а именно:

Появления нового штамма коронавируса "Омикрон", из-за чего люди стали меньше путешествовать, а продажа авиабилетов резко снизилась во второй половине третьего финансового квартала.

Сохраняющаяся неопределенность в отношении поездок в январе, феврале и части марта.

В Wizz Air уже подсчитывают убытки за 2021 год. Предполагается, что только за четвертый квартал они составят больше 213,6 млн евро.

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Рейсы сокращаются, полеты дорожают

Одна из самых бюджетных авиакомпаний Европы Ryanair тоже страдает от последствий пандемийного кризиса. Руководство Ryanair предрекает, что летом 2022 года количество доступных мест для рейсов в Европе сократится, поэтому билеты на рейсы точно подорожают.

"С макроэкономической точки зрения в Европе меньше мест, поэтому в целом тарифы будут выше. Так и должно быть", – рассказал исполнительный директор Ryanair Эдди Уилсон журналистам Reuters.

Ранее мы рассказывали, кто стал лучшими лоукостерами в 2021 году. Также мы писали о том, что украинская авиакомпания SkyUp летом 2022 года откроет 11 новых рейсов из Харькова в Европу.