Еврокомиссия одобрила 600 млн евро для Украины

Наша страна получила второй транш макрофинансовой помощи. Коллаж "Сегодня"

Европейская комиссия приняла решение о выделении Украине 600 миллионов евро. Это второй транш макрофинансовой помощи нашей стране в рамках кредитной программы на 1,2 млрд евро, который мы получим приблизительно в октябре. Об этом говорится в заявлениях руководства Украины и в Брюсселе.

Президент Владимир Зеленский в Twitter поблагодарил европейцев.

"Приветствую решение Еврокомиссии о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в сумме € 600 млн. Благодарен президенту (Еврокомиссии) Урсуле фон дер Ляен и (вице-президенту) Валдису Домбровскису за положительную оценку воплощенных в Украине реформ. Это свидетельство солидарности Украины и ЕС в преодолении вызовов и борьбе с коронавирусом", – написал он.

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что эти деньги очень помогут "подлатать" украинскую экономику после пандемии.

"Благодарны Еврокомиссии и Валдису Домбровскису за предоставление 600 млн евро второго транша макрофинансовой помощи Украине. Это ускорит наше экономическое восстановление после пандемии коронавируса. Углубляем наши отношения с ЕС и продолжаем реформы, которые усилят стойкость Европы", – написал он в Twitter.

Реклама

Вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис высоко оценил прогресс в программе реформ Украины, который и позволил выделить 600 млн.

"ЕС будет продолжать поддерживать Украину, ее суверенитет и территориальную целостность, ее работу на пути к процветанию и более тесной интеграции с ЕС", – написал еврочиновник в Twitter.

Также в комментарии РБК-Украина он напомнил, что 600 млн евро – это вторая и последняя выплата в рамках данной программы на общую сумму 1,2 миллиарда евро.

"Украина выполнила согласованные политические условия, что вместе с хорошим прогрессом в отношении текущей программы Украины с МВФ позволило Комиссии прийти к позитивному решению относительно второго взноса. Фактическая выплата средств состоится в конце октября", – заявил Домбровскис.