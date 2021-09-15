Єврокомісія схвалила 600 млн євро для України

Наша країна отримала другий транш макрофінансової допомоги. Колаж "Сьогодні"

Європейська комісія прийняла рішення про виділення Україні 600 мільйонів євро. Це другий транш макрофінансової допомоги нашій країні за кредитною програмою на 1,2 млрд євро, який ми отримаємо приблизно в жовтні. Про це йдеться в заявах керівництва України і комісії в Брюсселі.

Президент Володимир Зеленський у Twitter подякував європейцям.

"Вітаю рішення Єврокомісії надати Україні 600 млн другого траншу макрофінансової допомоги. Дякую ЄС, президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн і віцепрезиденту Валдісу Домбровскісу за позитивну оцінку впроваджуваних Україною реформ. Це свідчення солідарності України та ЄС у подоланні викликів і боротьбі з COVID-19", - написав він.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що ці гроші дуже допоможуть "підлатати" українську економіку після пандемії.

"Вдячний Єврокомісії та Валдісу Домбровскісу за надання 600 млн євро другого траншу макрофінансової допомоги Україні. Це прискорить наше економічне відновлення після пандемії коронавірусу. Поглиблюємо наші відносини з ЄС та продовжуємо реформи, що підвищать стійкість Європи", – написав він у Twitter.

Віцепрезидент Єврокомісії та єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс високо оцінив прогрес у програмі реформ України, який і допоміг виділити 600 млн.

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"ЄС продовжуватиме підтримувати Україну, її суверенітет і територіальну цілісність, її роботу на шляху до процвітання і більш тісної інтеграції з ЄС", – написав єврочиновник у Twitter.

У коментарі РБК-Україна він нагадав, що 600 млн євро – це друга й остання виплата за цією програмою на загальну суму 1,2 мільярда євро.

"Україна виконала узгоджені політичні умови, що разом з хорошим прогресом стосовно поточної програми України з МВФ дозволило Комісії дійти до позитивного рішення щодо другого внеску. Фактична виплата коштів відбудеться у кінці жовтня", – заявив Домбровскіс.

Гроші ЄС для України

Європарламент і Єврорада 25 травня 2020 року ухвалили рішення про можливість надання "виняткової" макрофінансової допомоги країнам Європейської політики сусідства, зокрема Україні, у зв'язку з негативними фінансово-економічними наслідками, зумовленими поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Кирило Шевченко 23 червня підписали меморандум і кредитну угоду з Єврокомісією. 14 вересня минулого року президент Зеленський підписав закон про ратифікацію меморандуму між Україною і Євросоюзом про отримання макрофінансової допомоги ЄС в сумі до 1,2 млрд євро.

Перший транш за цією програмою в 600 мільйонів Україна отримала в грудні 2020-го.

Як повідомляли "Сьогодні", раніше в Євросоюзі заявили, що Україна повинна негайно відновити антикорупційну інфраструктуру, оскільки це є умовою надання фінансової допомоги і збереження безвізового режиму з ЄС.

Тим часом Україна очікує від МВФ 750 млн доларів. Денис Шмигаль розповідав, коли чекати грошей.