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Евро обвалился до минимума за год, доллар тоже пришел в движение: официальный курс

16 июля, 16:31

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 16 июля

Валюта дешевеет / Фото: Сегодня, REUTERS/Dado Ruvic

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 19 июля:

16.0719.07Изменение
1 доллар США27,29 грн27,23 грн- 0,06
1 евро32,24 грн32,14 грн- 0,10

По сравнению со значениями 16 июля курс доллара упал на шесть копеек. Это первое заметное изменение курса за последнюю неделю. В предыдущий банковский день "зеленый" подешевел лишь на копейку. Теперь за неделю – с 12 по 19 июля – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на девять копеек. Впрочем, недавно эксперты предупредили, что в ближайшем будущем возможна краткосрочная девальвация гривни .

Курс евро упал еще на 10 копеек. Евровалюта, которая до этого находилась на минимуме за 11 месяцев, теперь побила антирекорд по стоимости практически за год. Так дешево евро не стоил с конца июля-2020.

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Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

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Источник: Сегодня

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