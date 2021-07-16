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Євро обвалився до мінімуму за рік, долар теж почав рухатися: офіційний курс

16 липня, 16:31

Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 19 липня

Валюта дешевшає / Фото: Сьогодні, REUTERS/Dado Ruvic

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на понеділок, 19 липня:

16.0719.07Зміна
1 долар США27,29 грн27,23 грн - 0,06
1 євро32,24 грн32,14 грн - 0,10

У порівнянні зі значеннями 16 липня курс долара впав на шість копійок. Це перша помітна зміна курсу за останній тиждень. У попередній банківський день "зелений" подешевшав лише на копійку. Тепер за тиждень – з 12 по 19 липня – гривня зміцнилася проти американської валюти на дев'ять копійок. Втім, нещодавно експерти попередили, що найближчим часом можлива короткострокова девальвація гривні .

Курс євро впав ще на 10 копійок. Євровалюта, яка до цього перебувала на мінімумі за 11 місяців, тепер побила антирекорд за вартістю практично за рік. Так дешево євро не коштував з кінця липня-2020.

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Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:

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Джерело: Сьогодні

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