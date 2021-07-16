Євро обвалився до мінімуму за рік, долар теж почав рухатися: офіційний курс

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 19 липня

Валюта дешевшає / Фото: Сьогодні, REUTERS/Dado Ruvic

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на понеділок, 19 липня:

16.07 19.07 Зміна 1 долар США 27,29 грн 27,23 грн - 0,06 1 євро 32,24 грн 32,14 грн - 0,10

У порівнянні зі значеннями 16 липня курс долара впав на шість копійок. Це перша помітна зміна курсу за останній тиждень. У попередній банківський день "зелений" подешевшав лише на копійку. Тепер за тиждень – з 12 по 19 липня – гривня зміцнилася проти американської валюти на дев'ять копійок. Втім, нещодавно експерти попередили, що найближчим часом можлива короткострокова девальвація гривні .

Курс євро впав ще на 10 копійок. Євровалюта, яка до цього перебувала на мінімумі за 11 місяців, тепер побила антирекорд за вартістю практично за рік. Так дешево євро не коштував з кінця липня-2020.

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий у лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року: