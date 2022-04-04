Евро и злотый устроили качели – курс валют в Украине

Курс евро и злотого пошел вниз / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины рассчитал новый курс евро и злотого на 4 апреля.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

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Напомним, что курс доллара остается на одной отметке с 24 февраля (дня нападения РФ на Украину), поскольку заморожен Нацбанком.

4 апреля курс евро составил 32,33 грн, что на целых 15 копеек меньше, чем накануне (32,48 грн).

Курс злотого также снизился, но только на две копейки, и составил 6,96 грн.

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Что происходит с курсом валют

Как рассказал "Сегодня" аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак, ситуация на валютном рынке Украины стабильная, а вот для тех сограждан, которые выехали за границу – наоборот.

По словам эксперта, на международной арене курс валют все еще нестабилен, а в Польше курс злотого может колебаться от 6 до 12 гривен. Также в этой стране есть проблема с отсутствием ликвидности. То есть курс есть, а купить валюту по такому курсу нельзя.

В дальнейшем на валютном рынке Украины все также ожидается стабильность, поскольку на доллары и евро резко уменьшился спрос.

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"Сегодня" также писали, как РФ искусственно поддерживает курс рубля, и рассказывали, в каком украинском банке выгоднее всего покупать доллары.