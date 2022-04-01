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Первоапрельская шутка от евро и злотого: что происходит с курсом валют в Украине

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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1 апреля, 09:43
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Рассказываем, какой курс иностранных валют установил Нацбанк на первый день апреля
Курс евро резко обвалился
Курс евро резко обвалился / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины рассчитал новый курс евро и злотого на 1 апреля.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

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В первый день апреля официальный курс евро резко обвалился и составил 32,47 грн, что на 12 копеек меньше, чем накануне.

Курс злотого не изменился и все так же составляет 6,98 грн за одну единицу.

А вот курс доллара все также остается замороженным по состоянию на 24 февраля (29,29 грн), когда Россия начала полномасштабную войну против Украины.

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Наличный курс доллара

Несмотря на то, что торги на межбанке остановлены, доллар продолжает пользоваться большой популярностью среди украинцев, и они даже обращаются к услугам черного рынка.

Аналитик Roboforex Андрей Гойлов рассказал "Сегодня" в эксклюзивном комментарии, что на наличном валютном рынке евро и доллар США возобновили рост относительно гривни.

Это происходит по нескольким причинам, говорит эксперт. Во-первых, потому что усилился спрос со стороны населения (конвертация сбережений), а во-вторых, из-за ограниченного поступления иностранных валют.

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Данный процесс усугубляется "скрытой" эмиссией гривни, что приведет к ускорению инфляции осенью этого года, считает Андрей Гойлов.

"Сегодня" также писали, по какому курсу украинцам меняют гривни на злотые в польских обменниках, и рассказывали, как искусственно заниженный курс рубля ухудшит жизнь простых россиян.

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