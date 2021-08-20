Это плохое кино, где известен финал – Зеленский объяснил недовольство "Северным потоком – 2"

Владимир Зеленский не согласен с подходом Германии и США к вопросу "Северного потока - 2" / Фото: president.gov.ua, REUTERS

Украина не удовлетворена соглашением Германии и США о "Северном потоке – 2". Поэтому вопрос запуска российского газопровода будет поднят на переговорах президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена 31 августа. При этом сам проект "Северный поток – 2" похож на "плохое кино" – все зрители уже знают финал.

Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью НВ, Washington Post, Liberation, Новой Газете и Funke Media. Зеленский напомнил, что проект угрожает не только Украине, но и всей Европе.

"Это знаете, как плохое кино, Nord Stream 2, вторая часть. Ты знаешь, в принципе, чем закончится. Европейцы, в принципе, понимают и сейчас видят, какой дефицит искусственно создали с ценой на газ. Поэтому мы знаем конец этого фильма, но все равно идем, смотрим это кино и верим, что оно как-то по-другому закончится. А оно не заканчивается по-другому, потому что это кино, его уже сняли", – сказал Зеленский.

По его словам, что "Северный поток – 2" – это "формат" оружия, а потому позиция Германии и США не удовлетворяет Украину.

"Украина будет делать все… Здесь поставим многоточие, а там уже каждый поймет, как захочет", – сказал Зеленский.

Рекордные цены на газ

Биржевая цена на природный газ в Европе в начале августа достигла 585 долларов за тысячу кубометров. К росту цен приводит нехватка голубого топлива – поставки газа не растут в то время, как повышается потребление и уже давно пора формировать запасы на зиму.

Объемы российского топлива в ЕС снижаются из-за газового шантажа Кремля. По словам главы "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона, таким образом Кремль добивается роста цен на газ в Европе, а также выбивает у западных партнеров выгодные условия сертификации газопровода "Северный поток – 2".

Напомним:

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Сейчас проект готов на 99%.

Несмотря на все санкции, 10 июня России удалось достроить одну из двух ниток газопровода.

После завершения строительства второй нитки потребуется еще несколько месяцев на сертификацию газопровода. Только после этого по нему смогут пустить газ. В РФ уверены, что это произойдет до конца года.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "Северный поток – 2" достроят 23 августа, накануне Дня Независимости Украины. В компании-операторе Nord Stream 2 эти планы не подтвердили.

По расчетам "Газпрома", до конца 2021 года поставки по "Северному потоку – 2" могут составить 5,6 млрд кубометров газа.

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