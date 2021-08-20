Это плохое кино, где известен финал – Зеленский объяснил недовольство "Северным потоком – 2"

Владимир Зеленский не согласен с подходом Германии и США к вопросу "Северного потока - 2" / Фото: president.gov.ua, REUTERS
Украина не удовлетворена соглашением Германии и США о "Северном потоке – 2". Поэтому вопрос запуска российского газопровода будет поднят на переговорах президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена 31 августа. При этом сам проект "Северный поток – 2" похож на "плохое кино" – все зрители уже знают финал.
Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью НВ, Washington Post, Liberation, Новой Газете и Funke Media. Зеленский напомнил, что проект угрожает не только Украине, но и всей Европе.
"Это знаете, как плохое кино, Nord Stream 2, вторая часть. Ты знаешь, в принципе, чем закончится. Европейцы, в принципе, понимают и сейчас видят, какой дефицит искусственно создали с ценой на газ. Поэтому мы знаем конец этого фильма, но все равно идем, смотрим это кино и верим, что оно как-то по-другому закончится. А оно не заканчивается по-другому, потому что это кино, его уже сняли", – сказал Зеленский.
По его словам, что "Северный поток – 2" – это "формат" оружия, а потому позиция Германии и США не удовлетворяет Украину.
"Украина будет делать все… Здесь поставим многоточие, а там уже каждый поймет, как захочет", – сказал Зеленский.
Рекордные цены на газ
Биржевая цена на природный газ в Европе в начале августа достигла 585 долларов за тысячу кубометров. К росту цен приводит нехватка голубого топлива – поставки газа не растут в то время, как повышается потребление и уже давно пора формировать запасы на зиму.
Объемы российского топлива в ЕС снижаются из-за газового шантажа Кремля. По словам главы "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона, таким образом Кремль добивается роста цен на газ в Европе, а также выбивает у западных партнеров выгодные условия сертификации газопровода "Северный поток – 2".
Напомним:
- "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Сейчас проект готов на 99%.
- Несмотря на все санкции, 10 июня России удалось достроить одну из двух ниток газопровода.
- После завершения строительства второй нитки потребуется еще несколько месяцев на сертификацию газопровода. Только после этого по нему смогут пустить газ. В РФ уверены, что это произойдет до конца года.
- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "Северный поток – 2" достроят 23 августа, накануне Дня Независимости Украины. В компании-операторе Nord Stream 2 эти планы не подтвердили.
- По расчетам "Газпрома", до конца 2021 года поставки по "Северному потоку – 2" могут составить 5,6 млрд кубометров газа.
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