Есть время до 1 января: к чему следует готовиться украинским ФОПам в следующем году

Что изменится для украинских ФОП с 1 января / Фото: Коллаж: Сегодня

С 1 января 2022 года в Украине вводится обязательное использование регистраторов расчетных операций (РРО) для физических лиц предпринимателей, то есть ФЛП, но будет касаться оно не всех.

Об этом в интервью "Экономической правде" рассказал руководитель Налоговой службы Евгений Олейников.

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По словам Олейникова, это нововведение касается тех предпринимателей, которые не находятся на первой группе упрощенной системы налогообложения и при этом осуществляют операции, относящиеся к расчетным.

Простыми словами, использование регистратора зависит от модели вашего бизнеса.

"Если у вас бизнес B2B, вы работаете преимущественно с такими же ФЛП и юридическими лицами, есть сделки, проводите расчеты через банк, то с вероятностью 99% у вас не будет операций, подлежащих применению регистратора. Если же вы совершаете преимущественно сделки по розничной торговле, то есть B2C, то, скорее всего, вам регистратор понадобится", – сказал руководитель Налоговой.

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Однако спикер подчеркнул, что есть и перечень исключений, и некоторые расчетные операции можно не проводить через регистратор.

Олейников напомнил, что за факт отсутствия РРО ответственности нет, однако есть за непроведение через регистратор расчетной операции.

То есть это не коснется подавляющего большинства компаний, которые занимаются оптимизацией и устраивают сотрудников как ФЛП.

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"Более того, по нашим оценкам, значительная часть второй группы – это ФЛП – "наемные работники". Для них этот вопрос не возникнет", – говорит чиновник.

Может ли быть отсрочена обязательная фискализация?

По словам Евгения Олейникова, сейчас этот вопрос достаточно живо обсуждается и есть предложения ограничить фискализацию или вводить ее постепенно.

Олейников рассказал, что в настоящее время кассовые аппараты установили 52 тыс. ФЛП, которые находятся на упрощенной системе налогообложения.

"Причем динамика за данный год очень ощутима: если в 2020 году только 23-25 тысяч ФЛП на упрощенной системе использовать РРО, то в данный момент их 50 тысяч", – говорит глава службы.

Он также отмечает, что на проверке ФЛП действует мораторий, но с 1 января Налоговая начнет напоминать о важности установления РРО.

"То есть на первом этапе преимущественно будем убеждать, а в отношении тех, кто будет упрямо игнорировать закон, будет применяться контрольная функция", – сказал Олейников.

Ранее мы писали, что новая волна коронавируса уже не так сильно ударит по малому и среднему бизнесу в Украине, но некоторые ФЛП все же заденет.

А также рассказывали, что красная зона уже начала съедать доходы кафе и ресторанов.