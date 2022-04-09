ЕС вводит бесплатный роуминг для украинцев — кому именно доступна услуга

Звонки для украинцев в странах ЕС будут бесплатными / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Бесплатный роуминг на территории Евросоюза теперь доступен переселенцам из Украины. Будет распространяться услуга на международные звонки ЕС-Украина.

Об этом сообщают на сайте Европейской комиссии.

Соответствующее заявление подписали 24 мобильных оператора ЕС и 3 мобильных оператора Украины. В будущем количество таких операторов может увеличиться.

"Совместное заявление имеет целью заложить более стабильную основу, чтобы помочь перемещенным украинцам в Европе оставаться на связи с родными и друзьями дома", – говорится в сообщении.

Сколько будет доступен роуминг?

Бесплатный роуминг для беженцев из Украины будет доступен в течение трех месяцев. После этого будут приниматься решения о продолжении или прекращении программы – с учетом:

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"изменяющейся ситуации";

гуманитарных целей;

того, целесообразны ли другие долгосрочные меры со стороны государственных органов и/или промышленности.