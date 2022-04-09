ЕС вводит бесплатный роуминг для украинцев — кому именно доступна услуга
9 апреля, 10:22
Заявление о предоставлении бесплатного роуминга украинцам подписали 24 мобильных оператора ЕС и 3 наших оператора
Звонки для украинцев в странах ЕС будут бесплатными / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Бесплатный роуминг на территории Евросоюза теперь доступен переселенцам из Украины. Будет распространяться услуга на международные звонки ЕС-Украина.
Об этом сообщают на сайте Европейской комиссии.
Соответствующее заявление подписали 24 мобильных оператора ЕС и 3 мобильных оператора Украины. В будущем количество таких операторов может увеличиться.