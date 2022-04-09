ЄС запроваджує безкоштовний роумінг для українців — кому саме доступна послуга

Дзвінки для українців в країнах ЄС будуть безкоштовними / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Безкоштовний роумінг на території Євросоюзу тепер доступний переселенцям з України. Поширюватиметься послуга на міжнародні дзвінки ЄС-Україна.

Про це повідомляють на сайті Європейської комісії.

Відповідну заяву підписали 24 мобільні оператори ЄС та 3 мобільні оператори України. У майбутньому кількість таких операторів може збільшитися.

"Спільна заява має на меті закласти більш стабільну основу, щоб допомогти переміщеним українцям у Європі залишатися на зв'язку з рідними та друзями вдома", – йдеться у повідомленні.

Скільки буде доступний роумінг?

Безкоштовний роумінг для біженців з України буде доступним протягом трьох місяців. Після цього ухвалюватимуть рішення про продовження або припинення програми – з урахуванням:

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"мінливої ситуації";

гуманітарних цілей;

того, чи доцільними будуть інші довгострокові заходи з боку державних органів та/або промисловості.