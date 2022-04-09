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ЄС запроваджує безкоштовний роумінг для українців — кому саме доступна послуга

Уляна Лебич
9 квітня, 10:22
Заяву про надання безкоштовного роумінгу українцям підписали 24 мобільні оператори ЄС та 3 наші оператори

Дзвінки для українців в країнах ЄС будуть безкоштовними / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Безкоштовний роумінг на території Євросоюзу тепер доступний переселенцям з України. Поширюватиметься послуга на міжнародні дзвінки ЄС-Україна.

Про це повідомляють на сайті Європейської комісії.

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Відповідну заяву підписали 24 мобільні оператори ЄС та 3 мобільні оператори України. У майбутньому кількість таких операторів може збільшитися.