ЄС запроваджує безкоштовний роумінг для українців — кому саме доступна послуга
9 квітня, 10:22
Заяву про надання безкоштовного роумінгу українцям підписали 24 мобільні оператори ЄС та 3 наші оператори
Дзвінки для українців в країнах ЄС будуть безкоштовними / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Безкоштовний роумінг на території Євросоюзу тепер доступний переселенцям з України. Поширюватиметься послуга на міжнародні дзвінки ЄС-Україна.
Про це повідомляють на сайті Європейської комісії.
Відповідну заяву підписали 24 мобільні оператори ЄС та 3 мобільні оператори України. У майбутньому кількість таких операторів може збільшитися.