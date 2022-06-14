ЕС отключает Сбербанк от SWIFT: что теперь происходит с акциями на бирже

Санкции против российских банков негативно повлияют на их дальнейшую работу / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
С 14 июня ЕС отключает крупнейший банк РФ Сбербанк, а также Россельхозбанк и Московский кредитный банк от межбанковской системы SWIFT в рамках шестого пакета санкций против России из-за войны в Украине.
Однако, как сообщает российская служба ВВС, представители подсанкционных банков утверждают, что отключение от SWIFT не сильно повлияет на их работу.
"В Сбербанке заявили, что работают в обычном режиме, и отключение от SWIFT не изменяет ситуацию с международными расчетами", – говорится в сообщении.
Что касается Московского кредитного банка, то там отметили, что срок проведения платежей за границу может вырасти.
Если говорить о Россельхозбанке, то в нем тоже утверждают, что российская банковская система имеет все необходимые условия для обеспечения бесперебойной автономной работы.
Сколько стоит акции банков на бирже?
По состоянию на 14 июня, 12:02 по киевскому времени стоимость акций Сбербанка была 119,38 руб. Однако, по данным Investing, с утра наблюдалось падение рынка акций Московской биржи. Среди них был и Сбербанк, акция которого стоила в 9:30 117,03 руб (-0,88%), оборот – 659,55 млн. руб.
Стоимость акций Московского кредитного банка в 12 часов 14 июня была 5,16 руб, однако с утра акции находились в состоянии падения. Такая же ситуация и с Россельхозбанком.
ЕС отключил от SWIFT семь российских банков
Ранее с начала войны в Украине послы Европейского Союза сообщили об отключении семи российских банков от финансовой системы SWIFT.
В их перечень вошли:
- ВТБ;
- "Россия";
- "Открытие";
- Новикомбанк;
- Промсвязьбанк;
- Совкомбанк;
- ВЭБ.
Некоторые страны, в частности Польша, настаивали на включении в список большего количества банков. Послы ЕС тогда не отключили от SWIFT Сбербанк, а также Газпромбанк, частично принадлежащий российскому газовому гиганту.
Напомним, страны ЕС одобрили шестой пакет санкций против России. Он предполагает запрет на две трети российской нефти, а также отключение Сбербанка от SWIFT.
Ранее мы рассказывали, как в марте акции Сбербанка стоили меньше, чем лист бумаги А4.