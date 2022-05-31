Экономить уже сейчас? На сколько к концу года вырастут цены в Украине

Как ускорится инфляция / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине уже прогнозируют дефицит на некоторые продукты. Однако война, очевидно, повлияет и на стоимость товаров и услуг. Так, в Нацбанке ожидают, что в мае цены в годовом исчислении вырастут на 17%, до конца года прогноз несколько иной.

Об инфляции, и почему так происходит, объяснил глава НБУ Кирилл Шевченко в колонке ZN.UA.

Реклама

Одна из причин – долларизация и вывод сбережений из финансовой системы

Проблема в том, что те, кто имеет гривневые сбережения, несут потери. Это происходит потому, что по сравнению с инфляцией доходность банковских депозитов и ОВГЗ (облигаций) слишком низкая, поэтому реальная стоимость этих сбережений снижается.

Чтобы деньги сохранить, люди выводят их из финансовой системы и обменивают на наличную валюту либо переводят на собственные карты за границей или оплачивают там товары гривневыми картами.

"Срабатывает так называемый эффект горячего картофеля, когда каждый новый собственник обесценивающейся валюты пытается как можно быстрее обменять ее на другую валюту или товары. А чем быстрее вращаются деньги, тем больше ускоряется инфляция", – объяснил Шевченко.

Реклама

Так, в апреле инфляция ускорилась до 16,4% в годовом исчислении. В мае ожидается, что инфляция увеличится до 17%, а вот к концу этого года темпы роста потребительских цен ускорятся до 20% и более.

Что в апреле подорожало больше всего?

Ранее "Сегодня" писали, что инфляция на потребительском рынке в апреле 2022 года по сравнению с апрелем 2021-го составила 16,4%.

Больше всего, в частности, подорожали продукты. По сравнению с апрелем прошлого года цены выросли на 23,1%. А вот за месяц с марта 2022 года продукты подорожали на 4,2%.

Реклама

Больше всего цены выросли на следующие товары:

овощи (на 67,2% за год, на 69,3% с начала этого года и на 8,5% в апреле);

масло (на 23,9% за год, на 13,2% с начала года и на 3,3% в апреле);

фрукты (на 23,5% за год, на 46,6% с начала года и на 14,9% в апреле);

хлеб и хлебопродукты (на 26,3% за год, на 15,8% с начала года и на 6,8% в апреле).

Мы также рассказывали, сколько на самом деле стоит доллар в Украине и какое главное новшество июня.