Экономика РФ обречена на упадок: что происходит с российским рублем

Курс рубля сильно укрепился на рынке / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российский рубль на бирже закрепился на уровне 80-81 руб/долл., что является неплохим, стабильным показателем для России в нынешней ситуации. Раньше курс даже спускался до 70 руб/долл.

Об этом свидетельствуют данные финансовой площадки Investing.com за 14 апреля.

Реклама

/ Фото: Investing.com

Как рассказал бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев в интервью "НВ", это укрепление российского рубля не обязательно реально.

По его словам, обменный курс не отражает рыночную стоимость валюты, когда торговля ею жестко ограничена.

Реклама

Похожая ситуация была во времена Советского Союза, об этом также говорил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Тогда официальный курс составлял 6 копеек за доллар, но купить валюту по такому курсу было совершенно невозможно. Однако материальные признаки ослабления давления на рубль все же есть, говорит Гуриев.

"В конце прошлой недели Центробанк отменил комиссию при покупке долларов, смягчил ряд ограничений для валютных депозитов и – что самое главное – снизил учетную ставку с 20% до 17%, сигнализировав при этом о дальнейшем смягчении ограничений", – рассказывает эксперт.

Реклама

Несмотря на это, прогнозы по российской экономике до сих пор остаются печальными и укрепление рубля этому никак не поможет, поскольку является лишь следствием беспрецедентных ограничений на импорт и рост цен на нефть и газ.

Также укреплению валюты агрессора способствовало снижение спроса на доллар, поскольку западные санкции значительно сократили российский спрос на импорт

"Однако все это – не очень хорошие новости для российской экономики, обреченной на замедление", – подытожил экономист.

Высокие цены на нефть тоже толкают курс рубля вверх, поскольку они вернулись на уровень 2014 года. Это может означать, что рубль будет изменяться и дальше.

Курс валют в Украине

В Украине официальный курс доллара остается Национальным банком на 29,25 грн. Вместо этого курс евро и злотого находятся в "плавающем" режиме.

По данным НБУ, 14 апреля курс евро опустился на целых 9 копеек и составил 31,69 грн, а польский злотый снизился всего на 1 копейку и составляет 6,82 грн.

"Сегодня" также писали, когда Нацбанк "разморозит" официальный курс доллара, и рассказывали, почему украинцы массово лишаются наличного доллара.