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Курс ниже довоенного: что происходит с евро и злотым 14 апреля

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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14 апреля, 10:35
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Рассказываем, какой курс евро и злотого рассчитал Нацбанк на 14 апреля
Евро и злотый снова падают
Евро и злотый снова падают / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины рассчитал новый курс евро и злотого на четверг, 14 апреля.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

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По сравнению с предыдущим банковским днем, евро упал на 9 копеек, курс единой европейской валюты составляет 31,69 грн. Польский злотый также снизился, но только на одну копейку, курс составляет 6,82 грн.

А официальный курс доллара остается замороженным Национальным банком по состоянию на 24 февраля 2022 года, когда РФ начала полномасштабную войну против Украины и составляет 29,25 грн/долл.

Когда "разморозят" курс доллара?

Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в национальном телемарафоне рассказал, что официальный курс доллара будет в таком состоянии по меньшей мере до конца войны, т.е. отмены военного положения в стране.

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А после победы, постепенно, Украина начнет возвращаться в привычный режим плавающего обменного курса. Также Нацбанк будет постепенно снимать админограничения и сокращать свое участие на рынке.

Все это должно происходить очень осторожно и постепенно во избежание резких изменений и потрясений экономической системы. Поэтому для возобновления работы системы после войны понадобится определенное время.

"Сегодня" также писали, почему украинцы массово лишаются наличного доллара и рассказывали, чего ждать от курса валют после окончания войны с Россией.

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