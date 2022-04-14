Курс ниже довоенного: что происходит с евро и злотым 14 апреля

Национальный банк Украины рассчитал новый курс евро и злотого на четверг, 14 апреля.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
По сравнению с предыдущим банковским днем, евро упал на 9 копеек, курс единой европейской валюты составляет 31,69 грн. Польский злотый также снизился, но только на одну копейку, курс составляет 6,82 грн.
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А официальный курс доллара остается замороженным Национальным банком по состоянию на 24 февраля 2022 года, когда РФ начала полномасштабную войну против Украины и составляет 29,25 грн/долл.
Когда "разморозят" курс доллара?
Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в национальном телемарафоне рассказал, что официальный курс доллара будет в таком состоянии по меньшей мере до конца войны, т.е. отмены военного положения в стране.
А после победы, постепенно, Украина начнет возвращаться в привычный режим плавающего обменного курса. Также Нацбанк будет постепенно снимать админограничения и сокращать свое участие на рынке.
Все это должно происходить очень осторожно и постепенно во избежание резких изменений и потрясений экономической системы. Поэтому для возобновления работы системы после войны понадобится определенное время.
"Сегодня" также писали, почему украинцы массово лишаются наличного доллара и рассказывали, чего ждать от курса валют после окончания войны с Россией.