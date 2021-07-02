"Дыра" в бюджете на 50 млрд и рекордная цена на газ. Самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Коллаж "Сегодня"
В госбюджете образовалась "дырка" на 50 млрд грн, цена на газ бьет рекорды.
"Дыра" в бюджете на 50 млрд
Бюджет свели с дефицитом / Фото: Сегодня, пресс-центр НБУ
Государственный бюджет Украины по итогам первого полугодия 2021 года сведен сдефицитом в 50 млрд гривен, в том числе в общем фонде – 49,8 млрд грн.
Рекордная цена на газ
Биржевые цены на газ бьют рекорды и в Украине, и в Европе / Фото: Getty Images, Pixabay
Биржевая средневзвешенная цена на газ в Украине побила рекорд – 15,25 тыс. грн за кубометр (на август). Это на 18% выше июльских цен. Прошлый максимум был достигнут в октябре 2018 года – 12,4 тыс. грн за 1 тыс. кубометров.
Украина начала готовиться к зиме
"Нафтогаз" ищет новых клиентов для ГТС / Фото: AFP, vitrenkolibrary.com
Правительство Украины начало подготовку к отопительному сезону 2021-2022 годов. При этом "Нафтогаз" уже неделю закачивает газ в подземные хранилища (ПХГ) – так формируются запасы топлива на случай сильных холодов.
Первые сделки на рынке земли
За первый день работы рынка земли в Украине были официально проданы три земельных участка, которые нельзя было продать во время действия моратория.
Спрос на новые авто вырос
Спрос на авто в Украине растет / Фото: Unsplash
Июнь подогрел спрос на рынке новых легковых автомобилей. За месяц украинцы купили 8,8 тыс. новых авто, это на 21% больше, чем в прошлом году. Это почти на 36% больше июньского результата доковидного 2019 года.
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