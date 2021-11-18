Две гривны по цене iPhone: за какую особенность украинской купюры готовы платить большие деньги

Автор указывает, что на банкноте уникальный номер / Фото: Коллаж: Сегодня

На онлайн-аукционах украинцам продают не только редкие монеты, а и купюры. Зачастую их номинал не соответствует реальной стоимости.

Что предлагают украинцам?

2 гривны 2001 года продают по 1339 долларов или 35,5 тыс. грн. Автор указывает, что на банкноте уникальный номер. Продавец этого лота находится в России.

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В Украине продают банкноту в 5 грн минимум за 20 тысяч. Она выпущена в 1992 году и имеет дефект: с обратной стороны нет изображения – только номера. Кроме того, ранее она подвергалась выравниванию, поскольку была примята.

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Тысячу гривен продают в Краматорске. Неизвестно чем купюра уникальна но за нее просят 15 тыс. грн. На ней есть царапины и грязь.

/ Фото: скриншот

Украинцам продают монеты на онлайн-аукционах

Украинцам за 900 тысяч гривен продают редкую монету с заводским браком, якобы имеющим мистическую силу. А такую же, такого же года выпуска и номинала, продают по 100 тысяч гривен.

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Также мы можем получить тысячи гривен за монету номиналом 1 грн. 1992 года выпуска. Оказалось, что выпускать такие монеты начали только в 1995 году, а в 1992 году была лишь экспериментальная партия. Такую монету можно получить с остальными в магазине.

Ранее мы сообщали, что один из украинских банков открыл интернет-магазин, в котором продает иностранные ценные монеты.В основном они изготовлены из серебра и золота.