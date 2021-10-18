Дорогое удовольствие: в Украине снова обещают поднять цены на алкоголь

Вырастут цены не на все алкогольные напитки/Коллаж: Сегодня

Министерство экономики Украины предлагает увеличить размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков.

Об этом говорится в проекте Минэкономики

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На сколько повысят цены?

Розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия предлагается повысить на 8,3%; на виски, ром и джин – на 8,4%; на коньяк и бренди – на 4,8-8,3%.

Кроме того, на 8,2-34,2% должна вырасти цена на винодельческую продукцию – сидр и перри; вина, вермуты и другие сброженные напитки (в том числе смеси из сброженных напитков и смеси на основе сброженных напитков), фактическая прочность которых выше 1,2% объемных единиц этилового спирта, но не выше 22%.

На какие напитки цены не изменятся?

Розничные цены на обычные (не игристые) вина, вина игристые и газированные винные напитки предлагается не менять.

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"Реализация проекта постановления обеспечит увеличение поступления в государственный и местный бюджеты в размере около 300 млн грн; уменьшение количества смертей, происходящих из-за употребления алкоголя", – отмечается в пояснительной записке к документу.

Цены на украинские фрукты

Цены на украинские фрукты в основном снизились. По приемлемой цене найти их можно на рынках и в небольших овощных магазинах. В некоторых же супермаркетах ценники на импортные груши, виноград, персики и сливы зашкаливают.

Персики в среднем стоят 35-40 гривен за килограмм. Но в супермаркетах стоимость персиков значительно выше – более 60 гривен. А груши можно встретить по разным ценам, и по 15-20 гривен за килограмм, а также и по 60 грн. В среднем украинцы их покупают по 30 грн.

Виноград стоит на рынке 25-35 гривен за килограмм, а в супермаркете – 60 гривен за килограмм. За синие сливы просят в среднем 15 гривен за килограмм.

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