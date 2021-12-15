Дом или офис? Реально ли удержать украинцев на условиях гибридного графика

График гибридной работы останется актуальным еще долгое время / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Эпидемия коронавируса повлияла на работу практически всех отраслей во всем мире. Теперь большинство работников работают по принципу гибридного графика: часть в офисе, часть удаленно.

Что это за график и какие его положительные моменты, "Сегодня" разбирался вместе с директором по управлению персоналом "Медиа Группа Украина" Евгением Бондаренко.

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Гибридный график – новая нормальность для бизнеса

Гибридный формат труда – это модель организации работы, при которой сотрудники часть своего времени проводят в офисе компании, а часть – дистанционно. Такой формат позволяет сочетать плюсы от обеих моделей: вы можете увидеться и пообщаться с коллегами, а остальное время работать из дома.

Это довольно удобно: люди не тратят время на дорогу, не тратят много на еду в заведениях и т. д., и в то же время они не чувствуют изолированности и регулярно общаются с командой офлайн.

Как долго гибридный график будет в тренде

По словам Евгения Бондаренко, длительный удаленный режим работы существенно повлиял на работников. По его мнению, влияние положительное.

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"Насколько долго это продлится? Это останется с нами навсегда в том или ином формате. Я знаю, что многие бизнесы уже перевели часть своих работников на постоянную удаленную работу. Такая тенденция будет сохранена. Люди увидели, что это работает, и работодатели вынуждены будут предлагать подобные условия, иначе открытые вакансии так и останутся открытыми", — говорит эксперт.

Среди плюсов Бондаренко считает возможность работодателя найти специалистов не только в своем городе или стране. Да и для ищущего работу география поиска тоже резко увеличилась.

Как реагирует на это украинский бизнес

Евгений Бондаренко отмечает, что украинский бизнес приспособился к формату удаленной работы.

Они понимают, что теперь условия труда изменились. Люди выбирают компании стабильные, которых потрясение (подобно эпидемии коронавируса) потревожит не сильно, с гибким графиком работы, с возможностью работать из любой точки планеты.

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Многие работодатели убеждены: люди должны работать там, где они покажут наилучший результат своей работы, что, в свою очередь, будет полезным для компании.

Пандемия перекроила рынок труда

В дополнение к удаленной работе, рынок труда стал менее мобильным. Большинство сотрудников предпочитают стабильное наличие работы, чем карьерный рост.

Некоторые тенденции, которые и раньше проявлялись на рынке труда, только усилились на фоне пандемии. Это:

рост спроса на автоматизацию рутинных действий;

переобучение сотрудников и специалистов;

повышенный спрос на узких специалистов;

спрос со стороны глобальных компаний на работников развивающихся секторов экономики.

Некоторые секторы меняются активнее других. К примеру, медицина и IT получили дополнительное развитие. А вот туризм и сфера обслуживания продолжают нести урон.

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