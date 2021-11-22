Должен попробовать каждый в Lidl: американка назвала лучшие товары конкурента АТБ

Су-Джит Лин покупает измельченные брокколи, лук Vidalia и помидоры Sweetpops / Фото: Коллаж: Сегодня

Американка Су-Джит Лин составила свой топ-7 продуктов из Lidl, который собрался на украинский рынок и может составить конкуренцию АТБ, которые советует попробовать каждому.

Свежая выпечка

Женщина покупает сухие булочки с корицей, круасаны и яичные пироги. Круаcсаны, например, стоят 59 центов (15 гривен), немного дороже – с начинкой из фундука или нуги.

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Также она покупает яблочные булочки из Lidl. Они большого размера и наполнены кусочками запеченных яблок.

Зелень и овощи для салата

Су-Джит Лин покупает измельченная брокколи, лук Vidalia и помидоры Sweetpops, которые выращивают в домашних условиях.

Также она покупает за 69 центов (18 гривен) несколько связок зеленого лука. А весенний микс и молодой шпинат стоят около 5 долларов (133 гривен).

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Рыба

В европейских супермаркетах женщина в отделе морепродуктов покупает лосось. Там предлагают покупателям чилийскую, норвежскую и атлантическую рыбу.

Продают в магазинах рыбу, которую хранят в холодильниках, но ее не замораживают. Филе запечатывают под вакуумом. Дома же, его можно спрятать в морозильную камеру, чтобы запастись.

Также женщина советует гребешки, треску и камбалу.

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Мясо

Она советует стейки из Lidl. Каждый из них индивидуально упаковывается в вакууме. Также продают блюда из мяса ангуса.

Куринные грудки – соновной продукт в ее доме. Женщина выбирает курицу от Sanderson Farms. Также, супермаркеты предлагают органическую линию Perdue.

Полуфабрикаты

Су-Джит Лин предпочитает пиццу с хрустящей тонкой корочкой от Lidl. Она продается замороженной в холодильниках, а дома ее надо лишь разогреть. Женщина отмечает, что она может составить конкуренцию ресторанным. Стоит такой товар около 3 долларов (80 гривен).

Также она советует овощной пирог с нарезанным шпинатом и кусочками рикотты. Сверху женщина посыпает его ареной курицей или спаржей и брокколи.

Чипсы

Американка советует приправленный стейк-фри, также известный как кусочки жареного картофеля, который поступает из Бельгии. Они, по ее словам, пушистые, толстые и изобилуют начинкой в ​​хрустящей оболочке.

Печенье

В супермаркетх продается маслянное печенье Lidl, его изготовляют в Дании, которое обожает американка. Также, женщина советует голландское масляное печенье, которое входит в линейку Lidl's Preferred Selection. Еще у нее дома всегда есть есть сахарные крендели Royal Dansk blue.

Lidl составит конкуренцию АТБ?

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что АТБ на сегодняшний день – серьезно представленная сеть супермаркетов в Украине, она есть в каждом крупном городе.

"Каждый новый ритейлер должен вложить довольно большие деньги для того, чтобы иметь такой уровень охвата территории. Если у вас есть два-три супермаркета в Киеве – о вас никто не будет знать. Я не думаю, что иностранный инвестор будет так сильно вкладываться в Украину в ближайшее время".

Поэтому, по мнению эксперта, из-за огромного количества конкурентов новые магазины могут даже раствориться на украинском рынке.

Раньше мы собрали для вас антирейтинг товаров из Lidl, а также написали, когда сеть может появиться в Украине.