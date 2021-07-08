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Доллар "застрял", евро продолжил дорожать: официальный курс

8 июля, 16:17

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 9 июля

Доллар практически замер / Фото: Getty Images, AFP

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 9 июля:

08.0709.07Изменение
1 доллар США27,30 грн27,29 грн- 0,01
1 евро32,29 грн32,32 грн+ 0,02

По сравнению со значениями 8 июля курс доллара снизился на копейку. В предыдущий банковский день "зеленый" подорожал на пять копеек. Тем не менее, за неделю – со 2 по 8 июля – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на девять копеек. Но эксперты предупредили: украинская валюта оказалась под угрозой и доллар может заметно подорожать.

Курс евро сохранил небольшой рост. Евровалюта подорожала на две копейки после повышения на три копейки днем ранее.

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Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

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Источник: Сегодня

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