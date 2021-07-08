Доллар "застрял", евро продолжил дорожать: официальный курс

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 9 июля

Доллар практически замер / Фото: Getty Images, AFP

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 9 июля:

08.07 09.07 Изменение 1 доллар США 27,30 грн 27,29 грн - 0,01 1 евро 32,29 грн 32,32 грн + 0,02

По сравнению со значениями 8 июля курс доллара снизился на копейку. В предыдущий банковский день "зеленый" подорожал на пять копеек. Тем не менее, за неделю – со 2 по 8 июля – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на девять копеек. Но эксперты предупредили: украинская валюта оказалась под угрозой и доллар может заметно подорожать.

Курс евро сохранил небольшой рост. Евровалюта подорожала на две копейки после повышения на три копейки днем ранее.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

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