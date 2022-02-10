Доллар внезапно рухнул: что будет с гривней до конца недели

Чего ждать от курса валют / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 11 февраля:

10.02 11.02 Смена 1 доллар США 27,98 грн 27,88 грн -0,10 1 евро 31,92 грн 31,88 грн -0,04

По сравнению с курсом НБУ на четверг, 11 февраля, курс доллара упал на 10 копеек, а евро – на 4 копейки.

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Что происходит на рынке валют?

По словам аналитика Roboforex Андрея Гойлова, в среду американский доллар опустился ниже 28 грн. Нацбанк не принимал участия на торгах и торговая сессия среды по валютной паре доллар/гривня завершилась на уровне 27,95 грн, курс евро упал до отметки 31,94 грн.

Министерство финансов во вторник провело аукцион по размещению ОВГЗ и вследствие этого в бюджет было привлечено 2,09 млрд грн.

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"Объем вложений нерезидентов в данном активе с начала года сократился на 13,77 млрд грн – до 78,78 млрд. В феврале "Нафтогаз" намерен закупить 300 млн куб. м газа, что приведет к росту спроса на иностранные валюты и ослаблению гривни", – отмечает Гойлов.

По итогом прошлого месяца валовые международные резервы Украины составили 29,29 млрд долларов США, что на 5,35% меньше, чем в декабре 2021 года.

Эксперт считает, что снижение данного показателя было вызвано валютными интервенциями НБУ, который реализовал на межбанке 1,31 млрд долларов США для поддержки курса гривни.

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Гойлов считает, что в конце текущей недели гривня относительно доллара США укрепится до уровня 27,90 грн, а евро, с высокой долей вероятности ослабнет к отметке 31,85 грн.

"Сегодня" ранее писали, как девальвация сколыхнет рынок недвижимости, и рассказывали, как будет укрепляться гривня в ближайшее время.