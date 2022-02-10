Долар раптово рухнув: що буде з гривнею до кінця тижня

Чого чекати від курсу валют / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на п'ятницю, 11 лютого:

10.02 11.02 Зміна 1 долар США 27,98 грн 27,88 грн -0,10 1 євро 31,92 грн 31,88 грн -0,04

Порівняно з курсом НБУ на четвер, 11 лютого, курс долара впав на 10 копійок, а євро – на 4 копійки.

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Що відбувається на ринку валют?

За словами аналітика Roboforex Андрія Гойлова, у середу американський долар опустився нижче 28 грн. Нацбанк не брав участі на торгах і торгова сесія серед валютної пари долар/гривня завершилася на рівні 27,95 грн, курс євро впав до позначки 31,94 грн.

Міністерство фінансів у вівторок провело аукціон з розміщення ОВДП і тому до бюджету було залучено 2,09 млрд грн.

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"Обсяг вкладень нерезидентів у цьому активі з початку року скоротився на 13,77 млрд грн – до 78,78 млрд. У лютому "Нафтогаз" має намір закупити 300 млн куб. м газу, що призведе до зростання попиту на іноземні валюти та послаблення гривні", – зазначає Гойлов.

За підсумком минулого місяця валові міжнародні резерви України становили 29,29 млрд. доларів США, що на 5,35% менше, ніж у грудні 2021 року.

Експерт вважає, що зниження цього показника було викликане валютними інтервенціями НБУ, який реалізував на міжбанку 1,31 млрд доларів США задля підтримки курсу гривні.

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Гойлов вважає, що наприкінці поточного тижня гривня щодо долара США зміцниться до рівня 27,90 грн, а євро з високою часткою ймовірності ослабне до позначки 31,85 грн.

"Сьогодні" раніше писали, як девальвація сколихне ринок нерухомості, і розповідали, як зміцнюватиметься гривня найближчим часом.