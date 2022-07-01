Доллар внезапно пошел на взлет: за сколько продают валюту на черном рынке

Курс доллара на черном рынке начал расти / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Курс доллара на черном рынке начал расти после довольно длительного периода спада и стабильности.

Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Курс Украины".

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В пятницу, 1 июля, средний курс продажи американской валюты составил 35,56 грн/долл, а средний курс покупки – 35,48 грн/долл.

Самый низкий курс продажи, который нам удалось найти среди объявлений – 35,48 грн/долл, а самый высокий – 36 грн/долл.

Динамика курса доллара 1 июля / Фото: скриншот

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Что будет с долларом в июле?

Ранее эксперты "Сегодня" рассказали, что курс доллара этим летом не должен слишком сильно меняться в какую-либо сторону.

Дело в том, что лето – период делового затишья, когда спрос на валюту уменьшается, также на этот раз уменьшится спрос на валюту, которая ранее уходила на отдых за рубежом.

Кроме того, в пользу украинской валюты играет тот факт, что западные страны наконец-то увеличили финансирование украинского бюджета.

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По словам экспертов, в ближайшее время, скорее всего, все еще будет сохраняться тройственный валютный курс:

фиксированный курс НБУ, по которому продается валютная выручка;

карточный курс для расчета пластиком за границей;

реальный обменный курс, который на 20% выше официального.

"Последние новости указывают на то, что с множественным валютным курсом пора прощаться и переходить к гибкому курсообразованию. Помощь от запада растет, а в согласованных партнерами планах на следующие месяцы – еще несколько десятков млрд долларов. Парламент принял закон о возврате НДС на импорт и импортных пошлин на товары, массово производимые в Украине. Таким образом, целесообразно постепенно отпускать официальный курс, прекращать практику множественных курсов и отменять перечень критического импорта", – считает координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман.

Это может привести росту официального курса от Нацбанка и снижению коммерческого курса.

"Сегодня" ранее писали, что происходит с долларом в обменниках и рассказывали, что будет с курсом доллара в ближайшее время.