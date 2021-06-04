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Доллар в Украине рухнул на 10-месячное "дно": официальный курс

4 июня, 16:52

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 7 июня

Доллар резко подешевел / Фото: Сегодня, Pixabay

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 7 июня:

04.0607.06Изменение
1 доллар США27,34 грн27,29 грн- 0,05
1 евро33,26 грн33,06 грн- 0,20

По сравнению со значениями 4 июня курс доллара не изменился, несмотря на то, что накануне он снизился сразу на 10 копеек. Это минимум с 19 августа 2020 года, то есть почти за 10 месяцев.

За неделю – с 31 мая по 7 июня – гривня окрепла по отношению к американской валюте на 21 копейку. При этом аналитики уже объяснили, почему падение доллара пока не остановить.

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Курс евро тоже продолжил падение и упал еще на 20 копеек после снижения на семь днем ранее. Минимум евро не настолько впечатляющий, как у доллара, – так дешево европейская валюта не стоила с 8 апреля.

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А о том, почему доллар начал дешеветь в начале мая, узнавайте из сюжета:

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Источник: Сегодня

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