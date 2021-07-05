Доллар в Украине просел после роста: официальный курс

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 6 июля

Доллар снова падает / Фото: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 6 июля:

05.07 06.07 Изменение 1 доллар США 27,41 грн 27,29 грн - 0,12 1 евро 32,41 грн 32,37 грн - 0,04

По сравнению со значениями 5 июля курс доллара снизился на 12 копеек после роста на три копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с июня по 29 июня по 6 июля – гривня окрепла по отношению к американской валюте на 11 копеек. Мы уже узнали у специалистов, почему курс доллара снова упал и надолго ли это.

Курс евро продолжил снижение. Евровалюта подешевела еще на четыре копейки после падения на 11 днем ранее.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

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