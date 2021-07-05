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Доллар в Украине просел после роста: официальный курс

5 июля, 16:24

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 6 июля

Доллар снова падает / Фото: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 6 июля:

05.0706.07Изменение
1 доллар США27,41 грн27,29 грн- 0,12
1 евро32,41 грн32,37 грн- 0,04

По сравнению со значениями 5 июля курс доллара снизился на 12 копеек после роста на три копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с июня по 29 июня по 6 июля – гривня окрепла по отношению к американской валюте на 11 копеек. Мы уже узнали у специалистов, почему курс доллара снова упал и надолго ли это.

Курс евро продолжил снижение. Евровалюта подешевела еще на четыре копейки после падения на 11 днем ранее.

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Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

Также сайт "Сегодня" вместе с банкирами разобрался, как не стать жертвой мошенников и уберечь средства на карте.

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Источник: Сегодня

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