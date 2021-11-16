Доллар в Украине подорожал: сколько стоит валюта

Курс доллара в Украине снова изменится / Фото: Коллаж: Сегодня
Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 17 ноября:
|16.11
|17.11
|Изменение
|1 доллар США
|26,34 грн
|26,41 грн
|+0,07
|1 евро
|30,15 грн
|30,03 грн
|-0,12
По сравнению с курсом, который НБУ устанавливал на вторник, 16 ноября, доллар подорожал на 7 копеек, а евро подешевел на 12 копеек.
Что будет с курсом доллара дальше
Как ранее рассказал "Сегодня" руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин, в течение недели гривня будет сохранять свои позиции. Ниже 26 курс наличной продажи не опустится, а вот курс покупки вполне может пробить этот психологический рубеж.
В свою очередь аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак уверен, что курс доллара продолжит снижаться, так как причин для ослабления гривни нет.
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин не ожидают даже таких изменений курса. По их оценке, на всю неделю, с 15 по 21 ноября, он стабилизируется.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время. Также мы писали, что, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.