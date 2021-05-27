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Доллар в Украине остановил взлет: официальный курс

27 мая, 16:08

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты по отношению к гривне на 28 мая

Доллар перестал дорожать после заметного роста / Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 28 мая:

27.0528.05Изменение
1 доллар США27,55 грн27,53 грн- 0,02
1 евро33,68 грн33,57 грн- 0,11

По сравнению со значениями 27 мая курс доллара снизился на две копейки после роста на девять копеек в предыдущий банковский день. За неделю – с 21 по 28 мая – гривня все же ослабла по отношению к американской валюте на шесть копеек. Эксперты ранее объяснили, почему курс доллара начал взлетать.

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Курс евро упал более существенно – на 11 копеек после повышения на две копейки днем ранее.

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А о том, почему в начале мая курс доллара начал падал, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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