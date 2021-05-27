Доллар в Украине остановил взлет: официальный курс

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты по отношению к гривне на 28 мая

Доллар перестал дорожать после заметного роста / Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 28 мая:

27.05 28.05 Изменение 1 доллар США 27,55 грн 27,53 грн - 0,02 1 евро 33,68 грн 33,57 грн - 0,11

По сравнению со значениями 27 мая курс доллара снизился на две копейки после роста на девять копеек в предыдущий банковский день. За неделю – с 21 по 28 мая – гривня все же ослабла по отношению к американской валюте на шесть копеек. Эксперты ранее объяснили, почему курс доллара начал взлетать.

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Курс евро упал более существенно – на 11 копеек после повышения на две копейки днем ранее.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

А о том, почему в начале мая курс доллара начал падал, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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