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Доллар ускорился: НБУ обновил официальный курс валют

1 июля, 16:17

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 2 июля

Доллар снова падает, но надолго ли это / Фото: Getty Images, AFP

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 2 июля:

01.0702.07Изменение
1 доллар США27,23 грн27,38 грн+ 0,15
1 евро32,35 грн32,52 грн+ 0,17

По сравнению со значениями 1 июля курс доллара подскочил еще на 15 копеек после роста на пять копеек в предыдущий банковский день. За неделю – с 25 июня по 2 июля – гривня ослабла по отношению к американской валюте на 11 копеек. Ранее аналитик объяснил, почему гривня сначала резко укрепилась, а потом снова упала.

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Курс евро повысился на 17 копеек после роста на пять копеек днем ранее.

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Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

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Источник: Сегодня

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