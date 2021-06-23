Доллар упал после бурного роста: официальный курс валют

Доллар снова дешевеет / Фото: Сегодня, Dado Ruvic/Reuters
Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 24 июня:
|23.06
|24.06
|Изменение
|1 доллар США
|27,31 грн
|27,27 грн
|- 0,04
|1 евро
|32,41 грн
|32,60 грн
|+ 0,19
По сравнению со значениями 23 июня курс доллара снизился на 4 копейки. Падение произошло после четырехдневного роста, в том числе накануне – на 14 копеек. Как объяснили "Сегодня" аналитики, развороту курса доллара поспособствовали валютные аукционы НБУ.
Однако за последнюю неделю – с 16 по 24 июня – гривня все же ослабла по отношению к американской валюте на 34 копейки.
Курс евро при этом продолжил повышаться. Евровалюта выросла в цене еще на 19 копеек после повышения на 18 копеек днем ранее.
Читайте также: Вопреки ожиданиям. НБУ решил сдерживать инфляцию без повышения учетной ставки
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
- Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:
Новости на эту же тему: