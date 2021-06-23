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Доллар упал после бурного роста: официальный курс валют

23 июня, 16:14

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 24 июня

Доллар снова дешевеет / Фото: Сегодня, Dado Ruvic/Reuters

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 24 июня:

23.0624.06Изменение
1 доллар США27,31 грн27,27 грн- 0,04
1 евро32,41 грн32,60 грн+ 0,19

По сравнению со значениями 23 июня курс доллара снизился на 4 копейки. Падение произошло после четырехдневного роста, в том числе накануне – на 14 копеек. Как объяснили "Сегодня" аналитики, развороту курса доллара поспособствовали валютные аукционы НБУ.

Однако за последнюю неделю – с 16 по 24 июня – гривня все же ослабла по отношению к американской валюте на 34 копейки.

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Курс евро при этом продолжил повышаться. Евровалюта выросла в цене еще на 19 копеек после повышения на 18 копеек днем ранее.

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Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

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Источник: Сегодня

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